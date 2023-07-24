Сергей Зарубин: Стране стратегически выгодно иметь несколько равноценных портов

На Северном бассейне Мурманск не должен оставаться единственным портовым логистическим центром — необходимы другие хабы с развитой инфраструктурой, уверен гендиректор Архангельского тралового флота Сергей Зарубин.

На сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной портовому развороту, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что если раньше пытались наладить поставки рыбной продукции с востока на запад, то теперь она едет и в обратном направлении, причем не только по железной дороге, но и Северным морским путем. Создание портовой инфраструктуры, которая могла бы обеспечить бесперебойные поставки в обоих направлениях, становится приоритетной задачей.

Этот подход разделяет руководство Архангельского тралового флота (АТФ), выступившее с инициативой создания в Архангельске логистического хаба для перевалки рыбной продукции.

«Мы исходили из общей концепции развития нашего транспортного узла, которая нацелена на комплексное обслуживание судов, в том числе доставляющих рыбную продукцию, на территории Архангельской области. Мы рассматриваем его именно как логистический хаб, главной задачей которого является перевалка рыбы, а не ее длительное хранение. В этом плане сухой порт удобнее, потому что он позволил бы нам вывозить груз из зоны непосредственного обслуживания судов, чтобы он не мешал дальнейшим операциям с ними и не тормозил бы технологическую схему», — рассказал генеральный директор АТФ Сергей Зарубин в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Проект предполагает создание сухого порта либо тыловой площадки для порта Архангельск, куда можно было бы перемещать грузы, там же производить их обработку и сепарирование с дальнейшей доставкой потребителям. В рамках проекта потребуется решить целый комплекс задач. Это реконструкция железнодорожных путей под новые требования. А также организация складского хозяйства, включая строительство холодильных мощностей, которые бы позволили совершать логистические операции с грузами, их перемещением на автотранспорт или в контейнеры с последующей отправкой в другие регионы страны. Потребуется и создать площадку для рефконтейнеров.

«По плану наш порт сможет принимать до 250 морских контейнеров и обрабатывать до 20 вагонов в сутки. Но, как я уже сказал, акцент мы делаем не на складировании, а на оборачиваемости контейнеров и самого груза. Это не пункт долгосрочного хранения, а именно логистический комплекс, который позволяет обрабатывать груз и осуществлять его доставку в центры потребления. Это, прежде всего, города Северо-Запада и центральной части страны, которые находятся в зоне транспортной доступности», — подчеркнул Сергей Зарубин.

Он обратил внимание, что у компании уже имеются холодильные мощности на 5 тыс. тонн. В рамках инвестпроекта к ним планируют добавить еще 5–10 тыс. тонн.

Концепцию разрабатывали и продвигали довольно давно, но сейчас она стала, на взгляд АТФ, еще актуальнее: на Северном бассейне для российских рыбаков постепенно закрываются все порты, даже норвежские. Соответственно, для флота РФ остаются порты Мурманска и Архангельска.

«В Мурманске, да, имеется даже избыток холодильных мощностей, но есть проблемы с логистикой. Железная дорога на этом направлении загружена уже практически на 100%. А автотранспортом из Архангельска возить быстрее: от нас до Москвы или Санкт-Петербурга контейнер идет около полутора суток, а из Мурманска — вдвое дольше. К тому же Мурманск — это стратегический порт, в Кольском заливе базируется Северный флот. Случись что, порт может быть закрыт для всех судов и альтернатив, кроме Архангельска, не будет», — обратил внимание гендиректор АТФ.

Он отметил, что необходимость развития еще одного логистического центра стоит остро. По расчетам компании, если все российские рыбопромысловые суда, которые работают в Северном бассейне, начнут заходить в Мурманск, он однозначно не справится с обработкой такого объема рыбопродукции.

У архангельского порта есть предпосылки для кратного увеличения грузопотока по Севморпути, уверен собеседник Fishnews. «Это не только рыба с промысла, но и весь завоз нефтяникам, газовикам, доставка генеральных грузов, которая идет круглый год. Объемы перевалки через Архангельск в прошлом году составили 130 тыс. тонн. Если мы реализуем наш проект, то вполне реально увидеть рост на 300–350 тыс. тонн», — прогнозирует Сергей Зарубин.

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