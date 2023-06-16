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Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ на сессии ПМЭФ. Фото Александра Кулебякина, Фонд Росконгресс

Связать восток и запад: Росрыболовство обрисовало планы по развитию портов

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на сессии ПМЭФ рассказал о планах по развитию портовой инфраструктуры для работы с рыбой и морепродуктами. Новую жизнь предполагается дать Мурманскому морскому рыбному порту, а в Приморье создать площадку для аукционной торговли рыбными товарами.

Планы по развитию портовой инфраструктуры Росрыболовство связывает в том числе и с новым этапом программы квот под инвестиции. Об этом глава ведомства Илья Шестаков сообщил на сессии Петербургского форума «Портовый разворот: через запад на восток?».

Санкции побудили переориентировать поставки краба, добытого на Северном бассейне. Таким образом, сейчас продукцию приходится везти не только с востока на запад, но и с запада на восток, отметил руководитель федерального агентства.

Для работы с рыбными грузами требуется специализированная инфраструктура. «Мы очень долго просили наших коллег, чтобы инфраструктуру создали люди, которые в этом понимают. Но к сожалению, рыбной специализированной инфраструктуры по сути дела нет. И сейчас в рамках второго этапа инвестиционных квот мы предложили строительство пяти новых инфраструктурных объектов в морских портах», — заявил Илья Шестаков.

Ранее на брифинге 7 июня глава Росрыболовства сообщил, что по итогам новых крабовых аукционов с инвестобязательствами предполагается ввести в строй два крупных логистических объектах на Дальнем Востоке, один крупный — на Северном бассейне, малый объект на Севере и малый объект на Дальневосточном бассейне.

На сессии ПМЭФ руководитель федерального агентства также отметил, что ведомство готовит большой план по развитию Мурманского морского рыбного порта, который недавно вернулся в собственность государства.

«Надеемся, что сможем сделать там большую инвестиционную программу», — прокомментировал Илья Шестаков.

Ведомство рассчитывает, что во Владивостоке специализированный рыбный терминал появится на мысе Назимова. В этом году по результатам торгов в этих местах был продан портовый комплекс. Там предполагается развивать аукционную площадку, чтобы уйти от обращения к услугам таких площадок в других странах АТР.

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  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ на сессии ПМЭФ. Фото Александра Кулебякина, Фонд Росконгресс
  • Росрыболовство обрисовало планы по развитию портов. Фото Александра Кулебякина, Фонд Росконгресс
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