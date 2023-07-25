Олег Кожемяко надеется, что краболовы будут строить в Приморье

Сейчас ожидается новое распределение «квот под киль», и хотелось бы, чтобы суда вновь строились в Приморском крае, заявил губернатор Олег Кожемяко на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.

На показателях экономики Приморья губернатор Олег Кожемяко остановился на встрече с главой правительства во Владивостоке. Отдельно было затронуто судостроение, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта кабмина.

В регионе строятся суда для рыбной промышленности — краболовы, обратил внимание губернатор. При этом он отметил, что по итогам аукционов второго этапа это направление хотелось бы продолжить. «У нас успешно реализуется этот проект. Сейчас будет новая опционная реализация квоты, и, конечно, хотелось бы, чтобы эта программа, «квоты под киль», была продолжена на приморских верфях, которые получили уже технологию, опыт приобрели и привлекли людей», — сказал Олег Кожемяко.

Напомним, что для второй волны крабовых торгов в постановлении правительства сохранили мягкий вариант принципа «где ловим — там и строим», уже использовавшийся на первом этапе. Победители новых аукционов, получающие квоты на Дальневосточном бассейне под постройку флота, должны будут сначала запросить информацию об условиях на верфях Дальнего Востока и при выборе места строительства в другом регионе обосновать такое решение.

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