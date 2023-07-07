Мягкий вариант «где ловим — там и строим» оставили в постановлении по крабу

Победители новых крабовых аукционов, получающие квоты на Дальневосточном бассейне под постройку флота, должны будут сначала запросить информацию об условиях на верфях Дальнего Востока и при выборе места постройки в другом регионе обосновать такое решение.

Напомним, что правительство в преддверии второй волны крабовых аукционов внесло изменения в правила организации и проведения торгов, порядок подготовки и заключения договора на долю квоты. Обновлена примерная форма договора.

При этом, как и на первом этапе аукционов, предусмотрены особые правила для получателей квот на Дальневосточном бассейне, обязывающихся построить флот, сообщает корреспондент Fishnews. По-прежнему предусматривается, что они должны запросить информацию о стоимости, сроках и других условиях реализации проекта у всех верфей ДФО. А в случае выбора места строительства за пределами региона направить в Росрыболовство заключение о невозможности или нецелесообразности постройки на Дальнем Востоке с обоснованием (оно как раз должно базироваться на полученных данных от верфей).

Такие условия были установлены для стимулирования дальневосточных судостроительных предприятий. При этом, когда шла подготовка подзаконной базы по крабовым аукционам (еще первой волны), обсуждались разные варианты такой поддержки — вплоть до закрепления жесткого требования о размещении заказов в Дальневосточном регионе. В итоге решено было все-таки оставить возможность обоснования выбора места постройки в другой части страны.

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