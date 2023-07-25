Для традиционного рыболовства оставят конкурсы

Система распределения рыболовных участков пересмотрена, новый закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г. Акватории для вылова будут закрепляться через аукционы, среди исключений — участки для традиционного промысла коренных малочисленных народов.

Федеральный закон от 24 июля 2023 г. № 384 предусматривает новые принципы закрепления рыболовных участков, в том числе — для добычи анадромных видов рыб (а к ним относится и лосось). Теперь для распределения РЛУ решено использовать не конкурсы, как при пока еще действующих правилах, а электронные аукционы. В то же время с пользователями участков, соблюдающими ряд оговоренных новым законом условий, предполагается перезаключить договоры на новый срок без торгов — без конкурсов и аукционов. Такой возможностью, согласно документу, смогут воспользоваться и общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сообщает корреспондент Fishnews.

В остальных случаях для КМНС сохранится конкурсное распределение — подробнее об этом говорится в новой статье 38.2, включаемой в законе о рыболовстве. Оговорено, что участниками конкурса могут быть только общины коренных малочисленных народов (именно им для вылова анадромных рыб требуется РЛУ). Порядок организации и проведения конкурса, по закону, устанавливается правительством, причем извещения о проведения процедуры также должны будут публиковаться в интернете.

Отметим, что сохранить конкурсы для традиционного рыболовства предполагалось изначально, когда переход на электронные аукционы только вошел в подготовленный ФАС план мероприятий по развитию конкуренции.

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