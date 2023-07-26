Новости
Министр рыбного хозяйства Дмитрий ПАТРУШЕВ провел заседание правительственной комиссии по вопросам развития рыбной отрасли. Фото пресс-службы Минсельхоза

Минсельхоз призвал перерабатывать больше рыбы

Министр рыбного хозяйства Дмитрий Патрушев провел заседание правительственной комиссии по вопросам развития рыбной отрасли. По его словам, в этом году ожидается увеличение вылова, и объемы переработки необходимо увеличивать.

На мероприятии рассмотрели комплекс задач в сфере рыбопереработки, производства продукции аквакультуры, кормов и ветпрепаратов, а также реализации продукции на «рыбных биржах», сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

Дмитрий Патрушев обратил внимание, что в прошлом году выросло производство продукции с высокой степенью переработки: рыбного филе — почти на 15%, непищевой муки — на 123%, фарша — на 76%. В текущем году ожидается положительная динамика вылова, и объемы переработки необходимо увеличивать, подчеркнул министр.

В Минсельхозе напомнили, что для поддержки производства реализуется комплекс мер. В частности, доступны льготные кредиты в рамках постановления от 26 апреля 2019 г. № 512, предоставляются CAPEX’ы на строительство перерабатывающих мощностей. Кроме того, есть возможность получить вычет по уплате сборов за пользование водными биоресурсами при производстве продукции глубокой переработки.

Объем производства продукции аквакультуры в 2022 г. составил 383,5 тыс. тонн — на 7% больше, чем годом ранее, привели цифры в министерстве. Отмечено, что для стимулирования этого направления также предусмотрены меры господдержки: льготные кредиты и льготный лизинг, инструменты в рамках «компенсирующей» субсидии и гранты.

По словам Дмитрия Патрушева, с учетом увеличения производства выращиваемой рыбы будет возрастать и потребность в ресурсах для развития аквакультуры. В первую очередь — в специализированных кормах. Сейчас реализуется восемь проектов по строительству и модернизации производства, после завершения которых общая мощность российских заводов вырастет в 10 раз и составит более 220 тыс. тонн кормов в год, заявили в министерстве. Ожидается, что такой объем позволит полноценно обеспечивать потребность отечественных рыбохозяйств.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Министр рыбного хозяйства Дмитрий ПАТРУШЕВ провел заседание правительственной комиссии по вопросам развития рыбной отрасли. Фото пресс-службы Минсельхоза
  • Министр рыбного хозяйства Дмитрий ПАТРУШЕВ провел заседание правительственной комиссии по вопросам развития рыбной отрасли. Фото пресс-службы Минсельхоза
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: аквакультураправительственная комиссия
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    По лососевым участкам предстоит большая работа

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор Архангельского тралового флота Сергей ЗАРУБИН

    Генеральный директор Архангельского тралового флота

    Сергей ЗАРУБИН

    Стране стратегически выгодно иметь несколько равноценных портов

    Генеральный директор группы компаний «Байс-ДВ» Андрей ШКЛЯЕВ

    Генеральный директор группы компаний «Байс-ДВ»

    Андрей ШКЛЯЕВ

    Сегодня наш клиент № 1 — рыбопромышленники

    Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина БАЖАНОВА

    Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области

    Ирина БАЖАНОВА

    Архангельск всегда был связан с рыбой

    Директор по стратегическому развитию АО «Дальрыба» Николай МОСКАЛЬЦОВ

    Директор по стратегическому развитию АО «Дальрыба»

    Николай МОСКАЛЬЦОВ

    90% нашего бизнеса держится на рыбаках

    Все интервью

    Личное мнение

    Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей» Наталья БАБУРКИНА. Фото предоставлено пресс-службой холдинга

    Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей»

    Наталья БАБУРКИНА

    Экипаж каждого судна — это маленькое государство

    Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы ассоциации

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Как и почему меняется цена на красную рыбу

    Все материалы

    Крупным планом

    Ритейл рыбы и морепродуктов является конкурентным и динамичным сегментом торговли

    Попались сети: ритейл — инструмент и цель развития рыбной отрасли

    В 2022 г. свыше 551 тыс. особей трепанга отправились в естественную среду

    Сахалин и Курилы пробуют марикультуру

    Представители рыбной отрасли позитивных оценок отказа от исторического принципа не разделяют

    Доклад ФАС: взгляд отраслевого сообщества

    Отраслевое сообщество давно добивается пересмотра норматива по мышьяку в продукции из водных биоресурсов

    О мышьяке и рыбе

    События

    Первый выпуск цеха на Шкотовке — почти 1,7 млн сеголетков кеты

    Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

    На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

    Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.