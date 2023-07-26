Минсельхоз призвал перерабатывать больше рыбы

Министр рыбного хозяйства Дмитрий Патрушев провел заседание правительственной комиссии по вопросам развития рыбной отрасли. По его словам, в этом году ожидается увеличение вылова, и объемы переработки необходимо увеличивать.

На мероприятии рассмотрели комплекс задач в сфере рыбопереработки, производства продукции аквакультуры, кормов и ветпрепаратов, а также реализации продукции на «рыбных биржах», сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

Дмитрий Патрушев обратил внимание, что в прошлом году выросло производство продукции с высокой степенью переработки: рыбного филе — почти на 15%, непищевой муки — на 123%, фарша — на 76%. В текущем году ожидается положительная динамика вылова, и объемы переработки необходимо увеличивать, подчеркнул министр.

В Минсельхозе напомнили, что для поддержки производства реализуется комплекс мер. В частности, доступны льготные кредиты в рамках постановления от 26 апреля 2019 г. № 512, предоставляются CAPEX’ы на строительство перерабатывающих мощностей. Кроме того, есть возможность получить вычет по уплате сборов за пользование водными биоресурсами при производстве продукции глубокой переработки.

Объем производства продукции аквакультуры в 2022 г. составил 383,5 тыс. тонн — на 7% больше, чем годом ранее, привели цифры в министерстве. Отмечено, что для стимулирования этого направления также предусмотрены меры господдержки: льготные кредиты и льготный лизинг, инструменты в рамках «компенсирующей» субсидии и гранты.

По словам Дмитрия Патрушева, с учетом увеличения производства выращиваемой рыбы будет возрастать и потребность в ресурсах для развития аквакультуры. В первую очередь — в специализированных кормах. Сейчас реализуется восемь проектов по строительству и модернизации производства, после завершения которых общая мощность российских заводов вырастет в 10 раз и составит более 220 тыс. тонн кормов в год, заявили в министерстве. Ожидается, что такой объем позволит полноценно обеспечивать потребность отечественных рыбохозяйств.

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