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Глава Минсельхоза Дмитрий ПАТРУШЕВ на правительственном часе в Госдуме. Фото пресс-службы ГД

Дмитрий Патрушев пообещал импортозаместить рыбные корма к 2027 году

Минсельхоз рассчитывает на рост производства отечественных рыбных кормов на 220 тыс. тонн к 2027 г. Для этого инвесторам будут возмещать до 20% капзатрат на строительство комбикормовых заводов, завил глава ведомства Дмитрий Патрушев.

Динамика производства продукции в секторе товарного рыбоводства в 2022 г. снова выглядит лучше, чем в рыболовстве. Темпы добычи водных биоресурсов немного отстают от прошлогодних, доложил на правительственном часе в Госдуме глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Он выразил надежду, что по итогам года рыбопромышленники приблизятся к показателям 2021 г.

В аквакультуре, по словам министра, продолжается рост. «Прогноз на этот год — 370 тыс. тонн, что примерно на 13,5 тыс. тонн больше прошлогоднего уровня. Напомню, что за восемь лет показатели в данном сегменте удвоены», — уточнил Дмитрий Патрушев.

Отвечая на депутатский вопрос о мерах по обеспечению рыбоводов отечественными кормами для выращивания рыбы, министр сделал акцент на новом виде субсидий для строительства и модернизации комбикормовых заводов, который начнет действовать с 1 января 2023 г. «Вводим капексы — до 20% капитальных затрат будем возвращать инициаторам проектов. На наш взгляд, это позволит до 2027 года построить не менее девяти заводов, которые будут заниматься производством кормов для рыб», — заявил руководитель аграрного ведомства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, за счет реализации этих инвестпроектов министерство рассчитывает увеличить объемы выпуска российских рыбных кормов как минимум на 220 тыс. тонн. «Это позволит закрыть наши потребности и обеспечить внутреннее потребление», — отметил Дмитрий Патрушев.

Он добавил, что в этом году Минсельхоз в принципе справился с ситуацией, несмотря на то, что 95% кормов для лососевых и осетровых видов рыб поставляется из «враждебных стран». «Мы нашли варианты, чтобы переориентироваться на поставки из дружественных, нормальных стран, которые к нам нормально относятся. Дефицита не будет. А дальше мы сами заместимся», — пообещал министр.

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НазадМетки: аквакультураосетровых
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