Александр Панин: Камчатский опыт надо расширить на всю страну

Рыбный союз и власти Камчатки намерены распространить опыт региона по обеспечению населения доступной рыбопродукцией на федеральный уровень. Для этого в Петропавловске-Камчатском прошла серия встреч с участием рыбопромышленников, трейдеров и федеральных ритейлеров.

«Были двусторонние встречи, в том числе с губернатором края Владимиром Солодовым, затем прошло совещание с участием представителей правительства региона, Корпорации развития Дальнего Востока, рыбопромышленных предприятий, ритейлерских сетей «ВкусВилл» и «Гиперглобус», а также крупных рыбных дистрибьюторов», — рассказал Fishnews председатель Рыбного союза Александр Панин.

По его словам, идея губернатора заключается в том, чтобы наладить дополнительные логистические цепочки для поставки продукции в торговые сети с минимальной торговой наценкой и более серьезным позиционированием.

«Главная проблема заключается в том, чтобы убедить всех участников товарной цепочки (рыбаков, дистрибьюторов/переработчиков и федеральные сети) объединить усилия и в порядке саморегулирования реализовать этот проект», — считает Александр Панин.

Он обратил внимание: несмотря на популярные в недавнем прошлом призывы организовать прямые поставки от рыбопромышленников в розничные сети, сейчас к чиновникам приходит понимание того, что в реальности без дистрибьюторов-оптовиков не обойтись.

«Рыбаки хотят привезти на берег большую партию рыбы и продать ее в формате B2B, а далее уже не их забота: перерабатывайте, фасуйте, разбивайте на мелкие партии и поставляйте в торговые точки. Этим и занимаются дистрибьюторы. Теоретически эту функцию могли бы взять на себя торговые сети, но они не готовы этим заниматься по причине широкого ассортимента, в том числе непродовольственных товаров. Заниматься отдельно взятой рыбой — слишком хлопотно. Их функция: поставлять всю товарную номенклатуру конечному потребителю», — отметил глава отраслевого объединения.

По его мнению, важную роль в том, чтобы устранить недоверие между рыбаками, сетями и дистрибьюторами и договориться о правилах игры, может сыграть правительство Камчатского края. Власти региона готовы взять на себя роль переговорщиков и гаранта, если проект оформится в конкретные многосторонние договоры.

«Что касается Рыбного союза, то мы выступаем координатором. Для нас важно, что этот процесс направлен на популяризацию рыбной продукции и в то же время имеет социальную составляющую. Мы понимаем, что сейчас по объективным причинам дикая российская рыба становится все менее и менее доступной для широких масс населения, и это влечет негативную реакцию в правительстве страны. Власть начинает искать механизмы для снижения розничных цен, и в конечном счете может прибегнуть к радикальным административным мерам, отчего пострадает вся рыбная отрасль», — подчеркнул Александр Панин.

По его словам, участвовавшие во встречах рыбопромышленные предприятия (Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина, «Океанрыбфлот», «Акрос», «Город 415») выразили готовность обсуждать поставки ограниченных партий своей продукции по фиксированной цене, близкой к нижнему рыночному порогу. На первом этапе рассматривается минтай, сельдь, навага, камбала и горбуша.

«Моя задача по возвращении с Камчатки в Москву — убедить крупных ритейлеров принять участие в проекте, и в случае успеха обсудить потенциальный ассортимент и количество необходимой рыбной продукции. Затем мы предполагаем провести встречи с более широким кругом участников и выйти на конкретные договоренности», — поделился планами глава Рыбного союза.

Он уверен, что реализация проекта позволит сбить накал вокруг вопроса с доступностью рыбопродукции для населения.

«Бизнес должен показать правительству, что способен решать непростые вопросы в рамках саморегулирования и поддерживать социально значимые проекты через согласованный ограниченный перечень «социальных» продуктов, реализуемых с минимальной маржой по всей цепочке поставок. При этом весь остальной широчайший ассортимент рыбной продукции будет реализовываться в рамках рыночной экономики и приносить прибыль, необходимую для дальнейшего развития и реинвестиций», — обрисовал перспективы Александр Панин.

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Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews