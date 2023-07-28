Россия рассчитывает на развитие «рыбного» диалога с Мозамбиком

Сотрудничество России с африканскими странами обсуждается на саммите в Санкт-Петербурге. Одно из направлений совместной работы — в рыбной отрасли.

У России хорошие перспективы сотрудничества в сфере рыболовства с Мозамбиком, сообщил президент Владимир Путин на встрече с главой африканской страны Филипе Жасинту Ньюси.

«В 2022 году товарооборот между нашими странами увеличился на 14,5%. В январе–апреле сего года позитивная динамика сохранилась, рост составил 35%. Хорошие перспективы отмечаем в сфере газодобычи, геологоразведки, электроэнергетике, сельском хозяйстве и в рыболовстве», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что на полях саммита Россия — Африка планируется подписание документа в области рыболовства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля, второй саммит Россия — Африка проходит в Северной столице с 27 по 28 июля.

Ранее российская сторона выражала готовность сотрудничать с Мозамбиком в организации промысла, в борьбе с браконьерством, научных исследованиях и подготовке кадров. Для этого Росрыболовство выступало с предложением разработать межведомственный меморандум о взаимопонимании.

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