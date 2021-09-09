Отечественным рыбакам хотят открыть воды Мозамбика

Россия и Мозамбик подготовят меморандум о взаимопонимании для развития сотрудничества в области рыболовства. Соответствующие договоренности достигнуты на площадке рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге.

Вопросы двустороннего взаимодействия обсудили руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и министр морских ресурсов, внутренних вод и рыбного хозяйства Мозамбика Аугушта де Фатима Маита, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

«Сегодня рыболовство может стать одним из перспективных направлений взаимодействия между нашими странами. В СССР российские суда вели в мозамбикском районе специализированный промысел глубоководных креветок. Россия и сейчас заинтересована в организации рыболовства в мозамбикских водах. Важно понимать на каких условиях может быть открыт доступ к ресурсу для российского флота», — обратил внимание Илья Шестаков.

Он отметил, что Россия готова сотрудничать с Мозамбиком в борьбе с ННН-промыслом, в развитии связей между научно-исследовательскими организациями, в подготовке квалифицированных кадров для рыбной отрасли республики.

Для создания правовой основы сотрудничества в области рыбного хозяйства необходимо заключить межправительственное соглашение, подчеркнули в ведомстве.

Глава Росрыболовства предложил разработать межведомственный меморандум о взаимопонимании, который станет первым шагом по созданию необходимых юридических рамок для наращивания российско-мозамбикского сотрудничества. Аугушта де Фатима Маита поддержала инициативу.

Напомним, такой меморандум на полях IV Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Россия заключила с Маврикием. 8 сентября документ подписали Илья Шестаков и министр по вопросам экономики океана, морских ресурсов, рыболовства и судоходства республики Садзир Моду.

Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер.

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