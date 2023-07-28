В программу субсидирования перевозок по Севморпути включили новые порты

Правительство распространило программу субсидирования перевозок по Северному морскому пути на новые порты — Архангельск и Находку. Также теперь можно привлекать к работе суда по договору фрахтования.

Изменения в параметры программы поддержки перевозок по СМП внесены постановлением правительства от 25 июля 2023 г. № 1209. Участники программы субсидирования каботажных перевозок теперь могут использовать в своих маршрутах порты Архангельск и Находка.

Такое решение было принято по итогам навигации 2022 г., сообщили Fishnews в пресс-службе правительства. До сих пор получить субсидию могли только те компании-перевозчики, которые использовали для прокладки маршрутов Большой порт Санкт-Петербург или порт Мурманск и порты Владивосток или Восточный.

Кроме того, участники программы теперь могут привлекать к перевозкам суда по договору фрахтования.

Механизм субсидирования регулярных грузовых перевозок по Северному морскому пути был запущен в 2022 г. По данным кабмина, на эти цели из федерального бюджета каждый год выделяется по 560 млн рублей. Средства предназначены компаниям-перевозчикам на компенсацию недополученных из-за льготных тарифов доходов, а также расходов, связанных с заходами судна в порты.

С помощью субсидирования власти рассчитывают сделать перевозки по арктической трассе более выгодными и востребованными.

Расширить субсидирование на Архангельск предлагал губернатор Поморья Александр Цыбульский.

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