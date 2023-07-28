Импортным консервам найдется альтернатива

По оценке Рыбного союза, российские производители готовы заместить объемы рыбопродукции из недружественных стран, попавшей под новое эмбарго. В первую очередь это касается рыбных консервов европейского производства.

Расширение запрета на поставки рыбной продукции из недружественных стран касается сравнительно небольшого сегмента рынка. По данным Аналитического центра Рыбного союза, за первое полугодие 2023 г. в Россию было ввезено 206 тыс. тонн пищевой рыбной продукции, при этом поставки готовой продукции (коды ТН ВЭД ЕАЭС 1604 и 1605) из недружественных стран составили всего 592 тонны или около 0,3% импорта. Треть этого объема обеспечили Латвия, Литва и Эстония — в основном рыбные консервы (шпроты), 31% — Италия (продукция из анчоусов) и 21% — Словения (продукция из тунца).

«Российские производители ранее уже заместили основные объемы такой продукции и готовы заместить оставшуюся долю», — прокомментировал Fishnews ситуацию на рынке председатель Рыбного союза Александр Панин. В отраслевом объединении считают, что состояние ресурсной базы по шпроту и другим мелкосельдевым видам дает возможность увеличить отечественное производство рыбных консервов.

«Ограничения, мы надеемся, дадут дополнительный стимул для расширения российского вылова тунца, анчоуса и других видов рыб и морепродуктов, которые позволят расширить ассортимент отечественной продукции», — отметил руководитель Рыбного союза.

По данным Росрыболовства, в 2022 году российские рыбаки выловили всего 406 тонн тунца. Остальной объем пришелся на поставки из-за рубежа — в основном из Тайланда, Вьетнама, Эквадора и Китая.

«Сегодня также важно развивать новые рецептуры продукции — в ответ на требования потребителя и опираясь на отечественный промысел. Развитие глубокой переработки позволит повысить уровень потребления рыбы и рыбной продукции на внутреннем рынке, а также увеличит финансовую отдачу от рыбного экспорта», — добавил Александр Панин.

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