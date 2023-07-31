Сенаторы дали добро налогу на сверхприбыль
Совет Федерации одобрил закон о налоге на сверхприбыль и закон-«спутник». Предполагается, что новый платеж для поддержки бюджета будет разовым.
На заключительном заседании весенней сессии Совет Федерации одобрил федеральный закон «О налоге на сверхприбыль», сообщает корреспондент Fishnews. На рассмотрение парламентариев законопроект в июне внесло правительство. В качестве цели заявлено обеспечение дополнительных доходов в федеральный бюджет. Госдума приняла закон 21 июля.
Налог на сверхприбыль вводится впервые и будет носить разовый характер. Платеж планируется установить для российских и иностранных организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021-2022 гг. превышает 1 млрд рублей, говорится в материалах Совета Федерации.
При этом из числа плательщиков исключаются, например, плательщики ЕСХН, организации малого и среднего предпринимательства, сектор добычи углеводородов, организации, у которых за 2018-2019 гг. не было доходов от реализации.
Налоговая база будут определяться как превышение средних арифметических величин прибыли за 2021 и 2022 гг. над прибылью за 2018 и 2019 гг. Ставка — 10%.
Закон предусматривает право на уменьшение суммы налога в случае, если в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года организация перечислила обеспечительный платеж в размере не более половины суммы налога. Уплатить налог не позже 28 января 2024 г.
Закон вступает в силу с 1 января 2024 г.
Также сенаторы поддержали закон-«спутник» — «О внесении изменений в часть первую и статью 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Он предусматривает включение в систему налогов нового вида налогов — разового характера.
Предполагается не учитывать суммы налога и обеспечительного платежа по нему для целей налогообложения прибыли организаций.
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