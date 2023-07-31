Сенаторы дали добро налогу на сверхприбыль

Совет Федерации одобрил закон о налоге на сверхприбыль и закон-«спутник». Предполагается, что новый платеж для поддержки бюджета будет разовым.

На заключительном заседании весенней сессии Совет Федерации одобрил федеральный закон «О налоге на сверхприбыль», сообщает корреспондент Fishnews. На рассмотрение парламентариев законопроект в июне внесло правительство. В качестве цели заявлено обеспечение дополнительных доходов в федеральный бюджет. Госдума приняла закон 21 июля.

Налог на сверхприбыль вводится впервые и будет носить разовый характер. Платеж планируется установить для российских и иностранных организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021-2022 гг. превышает 1 млрд рублей, говорится в материалах Совета Федерации.

При этом из числа плательщиков исключаются, например, плательщики ЕСХН, организации малого и среднего предпринимательства, сектор добычи углеводородов, организации, у которых за 2018-2019 гг. не было доходов от реализации.

Налоговая база будут определяться как превышение средних арифметических величин прибыли за 2021 и 2022 гг. над прибылью за 2018 и 2019 гг. Ставка — 10%.

Закон предусматривает право на уменьшение суммы налога в случае, если в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года организация перечислила обеспечительный платеж в размере не более половины суммы налога. Уплатить налог не позже 28 января 2024 г.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 г.

Также сенаторы поддержали закон-«спутник» — «О внесении изменений в часть первую и статью 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Он предусматривает включение в систему налогов нового вида налогов — разового характера.

Предполагается не учитывать суммы налога и обеспечительного платежа по нему для целей налогообложения прибыли организаций.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews