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Утвержден перечень прибрежных населенных пунктов Архангельской области, жители которых смогут ловить сетями. Фото пресс-службы правительства региона

Жителям прибрежных поселков Поморья разрешили рыбачить сетями

С 31 июля в силу вступает ряд поправок в правила рыболовства для Северного бассейна. В частности, утвержден перечень прибрежных населенных пунктов Архангельской области, жители которых могут ловить сетями.

«В декабре прошлого года на Северном научно-промысловом совете мы подняли вопрос о необходимости утвердить перечень сельских прибрежных населенных пунктов, жители которых могут ловить рыбу сетями. Для Архангельской области, где практически в каждой семье есть рыбаки, это очень важный вопрос. Все предложения Архангельской области учтены. С 31 июля такой перечень вступает в силу», — рассказал губернатор Александр Цыбульский.

Теперь граждане, зарегистрированные по месту жительства в населенных пунктах, указанных в перечне, могут ловить рыбу сетями во внутренних морских водах, прилегающих к территории Архангельской области, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона. Отмечено, что использование сетей запрещен в акваториях морских портов Архангельск (с портопунктом Соловки), Мезень и Онега.

Губернатор обратил внимание на еще одну хорошую новость для рыболовов-любителей. Это увеличение суточной нормы добычи в Белом море: до 100 кг — по наваге и до 50 кг — по корюшке.

Министерство АПК и торговли Архангельской области напоминает, что сетные орудия лова подлежат обязательной регистрации в органах рыбоохраны.

Кроме того, часть нововведений вступит в силу с 1 сентября 2024 г. Речь идет о запрете оставлять отходы от разделки водных биоресурсов на льду и на берегу водных объектов рыбохозяйственного значения. Все отходы и весь мусор необходимо будет забирать с собой. За нарушение предусмотрена административная ответственность.

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