Рыбакам и рыбоводам Поморья хотят облегчить жизнь

Северный научно-промысловый совет принял ряд решений, касающихся рыбной отрасли Архангельской области. Это рекомендации по исследованию запасов лососевых, корректировке правил искусственного воспроизводства, составлению перечня прибрежных сел.

Заседание Северного НПС провел в правительстве Архангельской области замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. Одним из вопросов стали меры регулирования запасов.

Изучить лососевые популяции

Как отметила министр агропромышленного комплекса и торговли региона Ирина Бажанова, за последние несколько лет зафиксировано некоторое снижение вылова атлантического лосося (семги) и горбуши.

Глава ведомства внесла предложение об изучении запасов анадромных рыб для определения дальнейших перспектив работы предприятий. Члены Северного научно-промыслового совета единогласно поддержали эту инициативу, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

Скорректировать методику для зарыблений

Также обсудили искусственное воспроизводство лососевых видов рыб. Отмечено, что для более эффективной работы рыбоводных предприятий Поморья необходимо внести изменения в методику расчета, утвержденную Минсельхозом РФ. Это позволит уменьшить размер средней навески выпускаемой молоди и нарастить объемы зарыблений более младшими возрастными группами семги и кумжи.

НПС рекомендовал Росрыболовству подготовить проект изменений в методику.

Устранить «сетевой» пробел

Открытым остается и вопрос о сельских прибрежных населенных пунктах — их жителям разрешено ловить рыбу сетями.

«Сегодня местным жителям на законодательном уровне разрешен вылов горбуши на побережье вне рыболовных участков, — обратила внимание Ирина Бажанова. — Однако в законе не прописано, какие именно населенные пункты можно относить к этой категории. Отсюда возникают разные трактовки и противоречия. Поэтому на заседании Северного научно-промыслового совета мы предложили дать право субъектам самим формировать этот перечень. Наше предложение было поддержано рыбацким сообществом».

По итогам обсуждения НПС принял решение: в течение десяти дней всем регионам составить полный перечень сельских прибрежных населенных пунктов. Списки передадут в Росрыболовство. Планируется, что ведомство включит их в качестве приложения к бассейновым правилам рыболовства.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews