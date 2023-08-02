У побережья Владивостока расселили молодь гребешка

В Приморском крае ученые выпустили в пролив Старка почти 14 тыс. экземпляров молоди гребешка. Пополнение запасов этого моллюска благотворно сказывается на состоянии морской экосистемы и повышает биопродуктивность акватории, отметили специалисты.

Пролив Старка разделяет острова Русский и Попова. Молодь гребешка выпустили сотрудники научно-производственного центра марикультуры Тихоокеанского филиала ВНИРО. Центр занимается разработкой новых биотехнологий воспроизводства ценных промысловых гидробионтов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО, из 62 тыс. тонн объектов марикультуры, выращенных в Приморье в 2022 г., на долю гребешка пришлась почти треть — 19 тыс. тонн. Часть молоди этого моллюска, разводимого в научном центре, предлагается к реализации марифермам региона.

Специалисты разработали и внедрили технологии культивирования молоди гребешка в заводских условиях, когда процесс получения жизнестойкого потомства не зависит от изменчивости погодных условий. После того как спат окрепнет, его переносят на подвесные плантации, помогают расселиться в естественной среде и выращивают до товарных размеров.

По информации филиала, наличие гребешка положительно сказывается на морской экосистеме: этот моллюск чистит воду, отфильтровывая одноклеточные водоросли и мелких животных. Кроме того, приморский гребешок является важной составляющей трофических связей морских сообществ и увеличение его популяции способствует повышению биопродуктивности акватории.

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