13 апреля 2020 года

ТИНРО готовит ноу-хау для аквакультуры

Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО) в этом году намерен разработать полный цикл производства молоди гребешка. Также в ближайших планах ученых – совершенствовать рецептуры кормов для трепанга и продолжать культивирование ламинарии.

Работы будут осуществляться в новом научно-производственном центре на острове Попова. В ТИНРО отметили, что гребешок пользуется высоким спросом у марикультурных хозяйств Приморского края, однако технологии получения жизнестойкой молоди этого моллюска все еще нуждаются в доработке.

«Актуальная проблема для культивирования всех двустворчатых моллюсков в Приморье – это зависимость производства от природных условий, поскольку личинка собирается в естественной среде. Таким образом, успех сбора зависит от ее наличия в приморских водах, – подчеркнул заведующий лабораторией воспроизводства беспозвоночных Игорь Сухин. – Наша цель – создать технологии, которые обеспечат отрасль достаточным количеством спата вне зависимости от капризов природы».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО, также ученые в этом году будут работать с трепангом. Специалисты займутся дальнейшим совершенствованием рецептур кормов. В частности, проведут эксперименты с продуктами на основе местных натуральных компонентов.

Кроме того, сотрудники центра продолжат цикл работ по культивированию ламинарии, в том числе с использованием созданной в прошлом году инновационной технологии. Благодаря специально подобранным условиям морская капуста выросла намного быстрее, чем в природе. Длина высаженных на плантации водорослей достигает уже 2 м, обратили внимание в филиале.

Fishnews