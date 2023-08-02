Наука видит большой потенциал у Амура

Ресурсные возможности Амура позволяют нарастить официальный вылов пресноводных рыб в пять раз, отмечает руководитель Хабаровского филиала ВНИРО Денис Коцюк. Рациональному освоению этого потенциала должно помочь создание новой научно-исследовательской станции.

Вопрос создания научно-исследовательской станции по изучению ихтиофауны Амура обсудили на расширенном заседании правительства Хабаровского края. Организовать такую базу предполагается на острове Заячий.

Прибрежное рыболовство и рыболовство на внутренних водных объектах открывает большие возможности, рассказал Fishnews руководитель ХабаровскНИРО Денис Коцюк. Амур — в видовом отношении самая богатая река России, ее доля в общем вылове пресноводных рыб России составляет 3%, и этим потенциал не ограничивается. Объемы добычи здесь можно увеличить в пять раз, отметил глава Хабаровского филиала института.

Для того чтобы расширить ресурсную базу рыболовства в прибрежной зоне и внутренних водных объектах осуществляется работа, например, по переводу некоторых объектов в «неодуемые». Вводятся в промысел новые объекты: например, судак, вьюн на Амуре включены в список возможных для добычи объектов.

Руководитель ХабаровскНИРО также отметил потенциал в регионе аквакультуры: как пастбищного лососеводства, так и товарного выращивания пресноводных рыб.

При этом использование биоресурсов, безусловно, нуждается в четкой научной основе. Помочь в ее обеспечении и должно создание новой станции. Проект предполагает создание самой станции с новыми специализированными лабораториями, а также постройку научно-исследовательского судна, поставку научного и вспомогательного оборудования.

В результате в Хабаровском крае будет создана уникальная научная платформа для комплексных исследований, подчеркнул Денис Коцюк.

Краевое правительство поддерживает инициативу ХабаровскНИРО о создании научно-исследовательской станции, сообщил Fishnews председатель краевого комитета рыбного хозяйства Никита Король. По поручению губернатора Михаила Дегтярева краевые власти содействовали филиалу в получении прав пользования земельным участком на острове Заячий в Хабаровске.

Сегодня ведется работа по включению мероприятий по созданию станции в федеральный проект по оздоровлению водных объектов, который курирует вице-премьер Виктория Абрамченко, отметил руководитель комитета.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews