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Челябинск. Фото: Урал-66 («Википедия»). BY-SA 4.0

Засуха на юге Урала стала аргументом рыбоводов в суде

Высыхание водоемов в Челябинской области отозвалось в арбитраже. Суд принял во внимание климатические изменения и отказал в досрочном изъятии рыбоводного участка у хозяйства аквакультуры.

Нижнеобское теруправление Росрыболовства обратилось в арбитражный суд Челябинской области с иском о досрочном прекращении договора пользования рыбоводным участком — озером Горьким-3 площадью 177 га, сообщает корреспондент Fishnews. Участок был передан рыбоводному хозяйству для пастбищной аквакультуры. Свои требования теруправление обосновало тем, что пользователь в 2018-2020 гг. не проводил изъятия объектов аквакультуры, а в 2020 г. еще и не осуществлял выпуск.

Рассмотрев материалы дела, арбитраж счел, что рыбоводы предпринимали мероприятия по выпуску и изъятию «с учетом погодных условий». Так, в суд были представлены данные областного гидрометцентра о снижении уровня воды в водоемах региона в летние периоды в течение 2016-2018 гг. и 2020-2021 гг.

Суд также принял во внимание информацию Уральского филиала ВНИРО (УралНИРО) о снижении уровня воды с 2009 г. и суровых зимах, которые привели к заморам. «На основании изложенного можно сделать вывод, что в сложившихся в течение последних лет условиях выращивание товарной аквакультуры на данных водоемах нецелесообразно», — сказано в судебном решении.

Кроме того, суд, сославшись на акты выпусков, отметил, что зарыбления проводились не только в 2018-2019 гг., но и ранее. «Теруправлением не исследован факт снижения уровня воды в 2019-2020 годах, что явилось причиной невозможности зарыбить водоем в 2020 году, при этом сделан вывод о недобросовестности рыбопромысловой организации», — решил суд.

Таким образом, нарушение условий договора произошло без вины рыбоводов, сделали вывод в арбитраже и отказали теруправлению в удовлетворении иска.

Напомним, что в июле рыбоводные предприятия Челябинской области создали региональное отраслевое объединение. Ассоциация заявила о намерении обратиться в областную Торгово-промышленную палату, чтобы установить факт форс-мажора, предусмотренный в договорах пользования рыбоводными участками. Это станет основанием для заключения дополнительных соглашений об изменениях условий договоров с Нижнеобским теруправлением Росрыболовства.

Схожая ситуация (обмеление водоемов и последующие разбирательства в арбитражах с рыбоводами) имела место и в соседнем регионе — Курганской области. Суды в этих случаях также принимали во внимание климатические изменения.

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НазадМетки: аквакультураросрыболовство
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