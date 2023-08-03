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Роспотребнадзор отказывается видеть проблему рыбаков

Федеральная служба ответила на обращение Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока по актуализации нормы мышьяка. Ведомство упирает на то, что масштабы проблемы невелики и нет доступных для широкого использования методик исследования для определения неорганического мышьяка.

В июле Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил в правительство обращения по проблеме нормирования мышьяка в рыбной продукции, сообщает корреспондент Fishnews.

Отраслевое объединение подняло вопрос, о котором давно говорят в отрасли: насколько нормы мышьяка, установленные в техрегламенте, отвечают реальным рискам для здоровья населения.

Большинство современных государств, в том числе страны с активным потреблением рыбы и морепродуктов, перешли на нормирование исключительно неорганического мышьяка, действительно представляющего опасность для здоровья людей, отметили в КС.

Ответ на обращение совета прислал Роспотребнадзор: ведомство назвало пересмотр допустимого уровня мышьяка в рыбе и рыбной продукции «преждевременным».

Доводы, которые приводит федеральная служба, не новые, причем координационный совет изначально отреагировал на них в своем обращении — дальневосточное объединение готовило аргументацию совместно с Рыбным союзом.

Так, Роспотребнадзор ссылается на то, что проблема не носит глобального характера. Подведомственные лаборатории ежегодно исследуют на содержание общего мышьяка до 6 тыс. проб рыбной продукции, и при этом за последние пять лет удельный вес проб, не отвечающих требованию по мышьяку, не больше 0,5% — говорится в ответе федеральной службы.

Однако это очень странный довод, считают в отраслевом сообществе: заявленный показатель отражает количество негативных результатов не к общему количеству исследованных проб, а к общему количеству добываемых водных биоресурсов. На самом деле тема для производителей чувствительная.

Роспотребнадзор также заявил, что методы определения неорганического мышьяка недоступны для широкого использования. Однако совет — со ссылкой на данные отраслевой науки — указывает на то, что такая методика существует и для ее использования есть лаборатории Россельхознадзора.

«Роспотребнадзор почему-то упорно не хочет заниматься решением вопроса, которое позволило бы снять избыточные административные барьеры для поступления рыбопродукции на внутренний рынок. Ситуация не меняется уже много лет», — прокомментировал председатель Рыбного союза Александр Панин. Он подчеркнул, что объединение продолжит добиваться актуализации нормы.

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НазадМетки: дальний востокправительствороспотребнадзорроссельхознадзор
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