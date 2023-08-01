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Ход лососевой путины обсудили на Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока в рамках конференции Fishnews Online

Лосось ловится, но ехать ему непросто

Ход лососевой путины обсудили на Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. На Камчатке вылов приближается к стартовому прогнозу в 382 тыс. тонн, однако необъяснимо растет стоимость перевозки в рефконтейнерах, рассказали в отраслевой ассоциации.

Лососевая путина пополняет копилку уловов на Дальнем Востоке. В каждом регионе сценарий развития промысла и возможности по объемам добычи — свои.

В Камчатском крае вылов тихоокеанских лососей, по данным на 31 июля, составил почти 372 тыс. тонн, сообщил на конференции Fishnews Online председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Получается, еще 10 тыс. тонн и рыбаки освоят первоначальный прогноз науки. При этом в последние несколько дней уловы составляли 15-18 тыс. тонн по обоим побережьям.

На востоке полуострова рыбалка практически завершилась. На западном побережье продолжается активная работа. В этом году осуществлять промысел пришлось с учетом непростых погодных условий.

Руководитель ассоциации обратил внимание на проблему удорожания транспортировки продукции из Приморья, где находится основной «рыбный» логистический узел на Дальнем Востоке, в центральные регионы страны. Еще 28 июля цена для перевозки в рефконтейнерах из Владивостока до Москвы составляла 26 рублей за килограмм, сейчас уже она взяла разбег до 34,5 — 36 рублей.

«И так на все: и на хранение, и на транспортировку отсюда до Владивостока, и из Владивостока до Москвы», — обрисовал ситуацию представитель Камчатки. Очень сложно при таком росте тарифов говорить о доступной рыбе в центральных регионах страны. «Просил объяснения удорожания — объяснения нет», — добавил Владимир Галицын.

Тема перевозок рыбы по железной дороге по-прежнему остается непростой — это давний вопрос, напомнил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. В качестве альтернативы предлагалось в том числе развивать автомобильную доставку. Поддержать это направление могли бы топливные субсидии и освобождение перевозчиков от платы в системе «Платон», но пока такие меры не приняты, обратил внимание на еще одну проблему «рыбной логистики» руководитель АРПП.

В Сахалинской области на уловы влияет аномально жаркая погода, прокомментировал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий региона Максим Козлов. К юго-восточному побережью Сахалина горбуша практически еще не подошла. Неплохо работает северо-восточное побережье острова, также отмечены хорошие результаты по Северным Курилам. В целом вылов тихоокеанских лососей по региону превышает 11 тыс. тонн — уловы выше показателя предыдущего нечетного 2021 г.

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