Правительство рассмотрит важные поправки по ГЭЭ

На заседании правительства 3 августа планируется обсудить проект изменений, направленных на совершенствование государственной экологической экспертизы. Для предприятий рыбной отрасли важно устранить неясности в этой сфере в части рыболовства и отказаться от избыточных процедур в аквакультуре.

Правительство на очередном заседании обратится к проекту закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об экологической экспертизе» и иные законодательные акты Российской Федерации».

Законопроект направлен на совершенствование и оптимизацию проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) и оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Речь идет в том числе о сокращении срока проведения процедур, оптимизации общественных обсуждений, а также конкретизации и уточнении отдельных положений федеральных законов, связанных с проведением ГЭЭ и ОВОС, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Совершенствование законодательства о государственной экологической экспертизе важно и для предприятий рыбной отрасли. Так, предприятия, занимающиеся промыслом, некоторое время назад столкнулись с претензиями контролирующих органов из-за отсутствия заключения о прохождении процедуры. Бизнес рассчитывает, что в этом вопросе в правовом поле будет поставлена точка.

Изменения, исключающие непростую и затратную процедуру, важны и для предприятий аквакультуры. Предприниматели позитивно оценили планы вывести из объектов ГЭЭ пастбищную аквакультуру.

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