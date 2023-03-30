Новый закон должен поставить точку в вопросе ГЭЭ и рыболовства

Для нормальной работы промысловых предприятий важно окончательно урегулировать в правовом поле вопросы с государственной экологической экспертизой, заявили в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Такой законопроект уже подготовлен.

Проект изменений законодательства об экологической экспертизе обсуждался на встрече членов Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока с председателем Дальневосточного союза предприятий марикультуры Романом Витязевым, сообщает корреспондент Fishnews.

Представленный Минприроды проект изменений закона «Об экологической экспертизе» и других законодательных актов должен поставить точку в проблемах, с которыми столкнулись рыбодобытчики. Заключение о ГЭЭ стали требовать с пользователей, занимающихся выловом водных биоресурсов, при этом совершенно непонятно, как в случае с рыболовством проходить эту процедуру, напомнил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Специфика ГЭЭ не учитывает особенности промысла, например скоротечность лососевой путины с изменениями прогнозируемых подходов.

Проект закона четко оговаривает, что является объектом государственной экологической экспертизы. Рыболовства как вида деятельности в этом списке нет, процедура останется, как и сейчас, только для материалов общего допустимого улова, прокомментировал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

На встрече также были подняты вопросы ГЭЭ для аквакультуры. Роман Витязев рассказал о предложениях по доработке законопроекта в этой части.

Напомним, что Координационный совет обращался по проблеме экологической экспертизы в Минсельхоз, Росрыболовство, Минприроды, Генпрокуратуру. Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев и члены КС — президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов и президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов — также занимаются проблематикой ГЭЭ в рыбной отрасли в составе Общественного совета при Росрыболовстве.

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