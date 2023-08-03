Рынки держатся за мороженую рыбу

Российский экспорт рыбной продукции за январь-июль 2023 г. составил 1,4 млн тонн. Более половины этого объема приходится на поставки в Китай. В топ-5 крупнейших рынков сбыта также вошли Южная Корея, Нидерланды, Япония и Германия.

По оценкам Аналитического центра Рыбного союза, за семь месяцев текущего года экспортные поставки рыбопродукции сохранились на прошлогоднем уровне — 1,4 млн тонн. Однако их общая стоимость снизилась на 12% — до 2,9 млрд долларов.

Доля Китая, который занимает первое место в структуре российского рыбного экспорта, за этот период выросла до 53%. На втором месте оказалась Республика Корея — 34%. Сильно уступают лидерам Нидерланды — 7%, Япония — 1% и Германия — 1%. По стоимости экспорта разрывы чуть меньше: на КНР пришлось 43% поставок, Южную Корею — 35%, Нидерланды — 14%, Японию — 3% и Германию — 1%.

Аналитики отмечают расширение поставок рыбной продукции в страны Африки. Например, в первой половине 2023 г. филе минтая поставлялось в Либерию, мороженая сельдь — в Либерию, Того и Нигер, тогда как годом ранее таких поставок не было, рассказали Fishnews в пресс-службе Рыбного союза.

В структуре экспорта доминировал мороженый минтай: на него пришлось 44% объема всех поставок (+23% к 2022 г.) и 21% их стоимости (+26% к 2022 г.). Основные направления экспорта остались прежними — Китай, Южная Корея, Таджикистан и Узбекистан. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли поставки как мороженой сельди — на 40% в натуральном выражении и на 9% в стоимостном, так и живых крабов — на 19% и 21% соответственно.

Филе минтая, напротив, демонстрирует отрицательный тренд — снижение поставок на 42% по весу и на 48% по стоимости. При этом экспорт филе минтая на рынок КНР вырос в 3,5 раза.

Просели и в объеме, и по деньгам поставки за рубеж мороженой тихоокеанской трески — соответственно на 17% и 25%. Экспорт атлантической трески пострадал не так существенно: объемы оказались на 3% ниже прошлогоднего уровня, но стоимость выше на 7%. Снижение по треске аналитики связывают с сокращением ОДУ и объемов вылова.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews