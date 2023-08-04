Проект закона с уточнениями по ГЭЭ в рыбной отрасли поступил в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму проект изменения законодательства в сфере государственной экологической экспертизы. Поправки должны снять вопрос ГЭЭ в рыболовстве. Также из сферы проведения процедуры исключается пастбищная аквакультура. ТЕКСТ ПРОЕКТА.

Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «Об экологической экспертизе» и иные законодательные акты РФ» размещен в базе Госдумы.

Предложенные поправки нацелены на совершенствование и оптимизацию государственной экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду. Планируется уточнить, что объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня являются документы и документация.

Новые формулировки предусматриваются по регламентным срокам проведения экспертизы. Сейчас предельный период выполнения процедуры — два месяца (может быть продлен на месяц по заявлению заказчика). Законопроект предусматривает, что на ГЭЭ отводится максимум 42 рабочих дня (если брать выходные дни, то все равно получается примерно два месяца), возможность продления по заявлению заказчика — 20 будних дней. При этом отдельно оговорено, что для аквакультуры предельный срок экспертизы — 20 рабочих дней.

Законопроект должен уточнить, что в сфере рыболовства объектами ГЭЭ являются именно материалы, обосновывающие общий допустимый улов и внесение в ОДУ изменений. Соответствующие изменения предложено внести в законы о континентальном шельфе, исключительной экономической зоне, внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ. Такие изменения должны поставить точку в вопросах, с которыми столкнулись промысловые предприятия.

Важные поправки предложены для аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews. Правительство согласилось с тем, что требование о госэкспертизе не должно распространяться на пастбищную аквакультуру, исключение — такая работа в границах особо охраняемых природных территорий и охранных зон ООПТ.

Предложенный срок вступления федерального закона в силу — 1 сентября

2024 г. (за некоторыми исключениями). Это связано с тем, что документ предусматривает обязательные требование для предпринимателей, а в этом случае законодательство четко оговаривает возможные сроки запуска изменений.

Текст законопроекта смотрите в прикрепленном файле.

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