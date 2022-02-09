Рыбалка может остановиться

Требование о прохождении государственной экологической экспертизы ставит под угрозу работу рыбной отрасли, заявил Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Проблема государственной экологической экспертизы в сфере рыболовства, которую отраслевые объединения подняли в 2020 г., так с повестки и не ушла. В нынешнем году ситуация обострилась. Причем если раньше органы прокуратуры интересовало прохождении ГЭЭ в случае с объектами, для которых не устанавливается общий допустимый улов, то теперь речь идет о промысле видов водных биоресурсов, для которых ОДУ определяют. Об этом представители отраслевых ассоциаций рассказали на конференции Fishnews Online.

«Такое требование превращается в очередной барьер», — отметил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр Васьков напомнил, что прохождение процедуры требует финансовых вложений.

По примерным оценкам, для получения заключения государственной экологической экспертизы на рыболовный участок потребуется от 1,5 млн до 2 млн рублей, рассказал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. А ведь еще непонятно, сколько будет действовать такой документ.

Оценки по затратам — весьма приблизительные. Нет ответа: экспертиза должна проводиться в отношении каждого участка, невода, еще каких-то объектов, подчеркнул президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Белых пятен очень много, а это может создать почву для коррупционных нарушений.

При этом возникает вопрос, каким образом будет обеспечиваться получение заключений ГЭЭ при масштабности рыбной отрасли в России. Только в Камчатском крае, по данным за 2020 г., насчитывалось более 800 организаций, занятых в вылове и переработке водных биоресурсов, в Хабаровском крае — более 160.

Проблема волнует не только Дальний Восток - это острая тема для разных регионов, считает председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Еще один аспект, на который обратили внимание в ассоциациях: рыболовство - это не только работа компаний. Это еще и научные исследования, традиционный промысел КМНС, любительская рыбалка. Все, кто ловят, должны проходить государственную экологическую экспертизу? Проблема даже шире, чем может показаться на первый взгляд, заметил Максим Козлов.

Он напомнил, что рыбаков в отсутствии необходимости проходить ГЭЭ поддержали Минсельхоз и Росрыболовство.

Сейчас отраслевые объединения также рассматривают законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об экологической экспертизе» и в иные законодательные акты РФ», изучают его возможности и риски. Но в любом случае предприятиям нужно понять, как быть сейчас.

Во встрече участвовали президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, первый вице-президент АРПП Александр Васьков, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов, председатель Рыбного союза Александр Панин, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

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