Рыбе и другим животным готовят маркирование

Маркирование животных по новому закону будет осуществляться с 1 марта 2024 г. Министерство сельского хозяйства представило проект ветправил маркировки и учета — они будут распространяться и на объекты аквакультуры.

Маркирование и учет сельскохозяйственных животных предусмотрены изменениями закона о ветеринарии, принятыми в июне 2022 г. В апреле 2023 г. правительство утвердило правила учета животных и перечень видов животных, которые подлежат маркированию и учету. Также был определен график учета.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в рамках подготовки к новым процедурам Минсельхоз разместил на портале regulation.gov.ru проект ветеринарных правил маркирования и учета. Основанием для маркировки будет рождение животного или ввоз немаркированного животного либо группы в Россию. Также основанием для маркирования может быть формирование владельцем группы животных. В проекте предлагается, какие для этого могут использоваться средства. В частности, оговорено, что средства маркирования должны быть безопасными для здоровья животного.

На средство маркировки должен быть нанесен уникальный номер — предполагается, что он будет формироваться автоматически федеральной государственной информационной системой в области ветеринарии, когда в Россельхознадзор будет поступать заявка производителей средств маркирования или лиц, осуществляющих маркирование.

Предусматривается и порядок действий при потере или повреждении метки. Так, согласно проекту, владелец должен немедленно изолировать животное до повторного выполнения процедуры.

Также в проекте описаны требования по маркированию для разных категорий животных. В том числе для рыбы и других объектов аквакультуры. Они подлежат групповому маркированию, а в случае с племенными особями или по желанию владельца — индивидуальному. Предполагается, что для группового маркирования будут использоваться специальные табло, а для индивидуального — кольца или вживляемые микрочипы, вырезы тканей (по замыслу разработчиков документа, такая метка будет наноситься на плавник).

В проекте приводятся сведения, которые владельцы должны будут предоставлять для учета маркированных животных и их групп.

Предполагается, что маркировка и учет помогут в борьбе с эпизоотиями и обеспечении прослеживаемости продукции животного происхождения.

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