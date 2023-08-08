Для экспорта живых уловов обновят регламент
Росрыболовство разработало проект нового регламента по выдаче заключений на вывоз за пределы ЕАЭС живых водных биологических ресурсов — объектов промысла.
Действующая версия регламента была опубликована в августе прошлого года. Теперь Росрыболовство решило переиздать его — проект размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.
Полное название документа — «Административный регламент Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги «Выдача заключений (разрешительных документов) на вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза живых водных биологических ресурсов (кроме декоративной рыбы), являющихся объектами рыболовства».
Напомним, на уровне ЕАЭС предусмотрен разрешительный порядок вывоза этих объектов. В конце 2020 г. правительство передало функции по выдаче заключений на вывоз от Росприроднадзора Росрыболовству.
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