Для экспорта живых уловов обновят регламент

Росрыболовство разработало проект нового регламента по выдаче заключений на вывоз за пределы ЕАЭС живых водных биологических ресурсов — объектов промысла.

Действующая версия регламента была опубликована в августе прошлого года. Теперь Росрыболовство решило переиздать его — проект размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Полное название документа — «Административный регламент Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги «Выдача заключений (разрешительных документов) на вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза живых водных биологических ресурсов (кроме декоративной рыбы), являющихся объектами рыболовства».

Напомним, на уровне ЕАЭС предусмотрен разрешительный порядок вывоза этих объектов. В конце 2020 г. правительство передало функции по выдаче заключений на вывоз от Росприроднадзора Росрыболовству.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews