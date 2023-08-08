Александр Сайфулин: Глубоководный промысел обеспечил России сырьевую базу на десятилетия

Два десятка лет Рыболовецкий колхоз «Восток-1» занимается глубоководным промыслом, наработав уникальный опыт и освоив особые технологии добычи. Однако реальность такова, что рыбаки тратят силы не только на освоение океанической пучины, отмечает гендиректор компании Александр Сайфулин.

Он рассказал Fishnews о становлении глубоководного промысла, о непростых взаимоотношениях с государством и о планах на будущее.

По мнению Александра Сайфулина, в истории компании невозможно выделить какой-то один самый сложный период. «Все последние 20 лет — это история борьбы за выживание в сочетании с непреклонным стремлением к своим целям, благодаря чему нам удалось освоить глубоководный промысел и сделать его самостоятельным и перспективным направлением», — подчеркнул генеральный директор «Востока-1».

Он обратил внимание, что компании часто приходится сталкиваться с недопониманием. «Мало того, что сам глубоководный промысел не вписывается в стандартные рамки, так еще инновационные инициативы рыболовецкого колхоза, бывает, опережают свое время. Но когда нам с чиновниками все же удается прийти к общему пониманию ситуации, то, как правило, находятся компромиссные решения, которые еще и оказываются полезными для всей отрасли и позитивно на нее влияют. Поэтому на самом деле мы всегда в открытом диалоге с государством», — отметил собеседник Fishnews.

В пример такого компромисса он привел решение Росрыболовства и правительства не выставлять на второй этап инвестиционных аукционов оставшиеся 50% квот глубоководного краба.

«Решение выстраданное, но совершено правильное. Практика первого этапа показала абсолютную непригодность глубоководных крабов для заложенной в законе инвестиционной модели. Мы говорили об этом еще в 2018 году, нас не послушали, но жизнь все расставила по своим местам», — констатировал гендиректор «Восток-1».

Александр Сайфулин считает, что у глубоководного промысла — большое будущее. «Учитывая постепенное сокращение запасов традиционных объектов промысла при растущем запросе населения планеты на морскую продукцию, мы неминуемо подойдем к тому, что станем осваивать невостребованные сейчас ресурсы. Чем раньше мы это начнем делать, тем быстрее снизим прессинг на традиционные объекты, гармонизировав тем самым природопользование», — полагает руководитель компании.

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