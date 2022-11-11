Росрыболовство согласно с выводом глубоководного краба из-под аукционов

Федеральное агентство по рыболовству считает нецелесообразным на втором этапе выставлять на аукцион квоты добычи глубоководных крабов, заявил глава ведомства Илья Шестаков. При этом он отметил, что ФАР предупреждало о рисках и на первом этапе, но антимонопольная служба настаивала на торгах.

Вопрос о глубоководных крабах задала на встрече главы Росрыболовства с сенаторами член Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева. Она напомнила, что регулятора предупреждали о целесообразности исключения этих объектов промысла из аукционного списка, однако они были выставлены на торги. В итоге доли квот удалось продать далеко не с первой попытки и после снижения цены, а традиционные добытчики и государство, по словам парламентария, уже понесли потери, сообщает корреспондент Fishnews.

«Вы собираетесь как-то исправлять ситуацию? Вы произвели как-то работу над ошибками?» — спросила руководителя ФАР Людмила Талабаева.

С квотами глубоководных крабов ситуация, действительно, достаточно сложная, ответил Илья Шестаков. «Хоть они и проданы на аукционах, и есть компании-победители, которые их купили, но действительно не осуществляют с той же эффективностью вылов, как осуществлялся он до этого компаниями по историческому принципу. Достаточно сложный специализированный промысел», — признал глава федерального агентства.

Ведомство, по его словам, знает об этих проблемах, однако на первом этапе коллеги из антимонопольной службы выступали с тем, что нужно выставлять на торги все, иначе процедуры будут антиконкурентны, и эту позицию преодолеть не удалось.

«Мы и сейчас, в рамках второго этапа, так же не планируем и хотим не выставлять глубоководных крабов на аукцион. Надеемся, что после такого неприятного опыта наша позиция отраслевая будет услышана», — добавил Илья Шестаков.

Первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что необходимо пригласить представителей ФАС на заседание комитета СФ. Сейчас идет работа по правительственному законопроекту о квотах, и правительство должно сейчас, «на берегу», ответить на возникающие вопросы.

Глава Росрыболовства при этом обратил внимание, что, по его мнению, и сейчас предусмотрены определенные механизмы защиты государственных интересов: победители аукционов, не выполнившие инвестиционные обязательства, лишаются квот, а значит, теряют те деньги, которые они заплатили в федеральный бюджет.

Андрей Яцкин подчеркнул, что нужно обратить особое внимание на эту тему, чтобы избежать рисков для отрасли.

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