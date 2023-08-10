Заявочная кампания по инвестквотам в 2023 году пройдет в особые сроки

В текущем году заявления о закреплении и предоставлении доли инвестквоты второго этапа будут приниматься по особым условиям. Об этом говорится в новом постановлении правительства.

Правительство постановлением от 7 августа 2023 г. № 1286 регламентировало процедуру заключения договоров на инвестквоты второго этапа. Предусмотрено, что Росрыболовство не меньше чем за 30 дней до начала подачи заявлений о закреплении долей квот должно публиковать на своем сайте и на сайте torgi.gov.ru информацию о начале проведения отбора инвестиционных проектов.

Однако на нынешний год установлены особые условия заявительной кампании, сообщает корреспондент Fishnews. В текущем году федеральное агентство будет принимать заявления о закреплении и предоставлении доли квоты в течение четырех месяцев со дня вступления постановления № 1286 в силу, то есть с 8 августа. При этом соответствующая информация на сайте Росрыболовства и сайте торгов не размещается.

Напомним, что 7 августа правительство приняло и другие постановления для запуска второго этапа программы инвестквот и крабовых аукционов. В частности, определило требования к объектам инвестиций, которые должны построить желающие получить инвестиционные квоты.

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