Коэффициенты для заводов пропустили через «гильотину»

Отраслевая рабочая группа в рамках «регуляторной гильотины» сформировала ряд замечаний к проекту постановления правительства, определяющему коэффициенты выпуска рыбной продукции для береговых комплексов, построенных под инвестквоты.

Проект постановления правительства, которым устанавливаются коэффициенты производства продукции из различных видов водных биоресурсов, рассматривался 9 августа на заседании рабочей группы по «регуляторной гильотине» в сфере рыболовства от делового и экспертного сообщества. Эти коэффициенты планируется использовать при расчете объемов выпуска рыбной продукции на береговых заводах, построенных в рамках как первого, так и второго этапа программы инвестиционных квот.

В ходе обсуждения члены рабочей группы обратили внимание на необходимость корректировки переводных коэффициентов для некоторых видов продукции, включая неразделанную сельдь, минтай обезглавленный мороженый, филе и фарш из минтая, сельди и трески. В перечень видов продукции, для которых определены коэффициенты, рекомендовано добавить печень, рыбий жир, треску клипфискной разделки, а для продукции, не включенной в этот список, — применять гибкий механизм установления коэффициентов по согласованию с Росрыболовством.

Замдиректора департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Ольга Доброчеева попросила дополнить эти предложения данными об объемах производства видов продукции, которые рыбаки хотят видеть в перечне, и конкретными расчетами.

Представители отраслевых ассоциаций и рыбопромышленных компаний подчеркнули, что переводные коэффициенты должны иметь научное обоснование и учитывать как биологическую специфику объектов промысла, так и технологические особенности производства продукции. Стремление регулятора к унификации коэффициентов для различных видов продукции из разных видов рыб, по мнению участников заседания, неоправданно.

Как сообщает корреспондент Fishnews, члены рабгруппы указали на важность четкого определения сроков применения новых требований для инвесторов первого этапа. Использовать новые коэффициенты при расчете продукции, произведенной на заводах до конца 2023 г., с точки зрения бизнеса, недопустимо, поскольку такое изменение условий ухудшает положение инвесторов. Участники дискуссии также запросили у разработчиков проекта алгоритм расчета объема производства рыбной продукции с учетом коэффициентов и пример заполнения формы предоставления сведений о соблюдении инвестором условий договора.

По итогам обсуждения рабгруппа приняла решение согласовать проект постановления с учетом замечаний. Председатель рабочей группы, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев отметил, что при оценке эффективности работы береговых заводов важно учитывать их значение для прибрежных территорий и подчеркнул готовность отраслевого сообщества к конструктивному диалогу с регулятором по каждому замечанию.

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