Для береговых заводов под инвестквоты предложили важный документ

Минсельхоз России представил проект постановления правительства о контроле соблюдения требований к производству продукции на береговых предприятиях — участниках программы инвестквот.

По закону, получатель ресурса должен исполнять обязательства по ежегодному производству в течение двух лет подряд рыбной продукции в объеме не менее 60% от совокупного объема квот под инвестиции. Оценка соблюдения требований вылилась в проблемы для рыбопромышленников.

Проект постановления, опубликованный на портале regulation.gov.ru, уточняет, что объем выпуска рыбной продукции рассчитывается с учетом коэффициентов производства продукции. В проекте предложены такие числовые значения для разных видов рыб и кальмара, сообщает корреспондент Fishnews.

Коэффициенты разработаны на основе имеющихся в отраслевом институте ВНИРО данных по действующим коэффициентам расхода сырья при производстве охлажденной ‎и мороженой продукции из водных биоресурсов основных рыбохозяйственных бассейнов, а также фактических данных предприятий по выпускаемому ассортименту, говорится в пояснительной записке. Отмечено, что показатели установлены по результатам опытно-контрольных работ, проведенных в производственных условиях предприятий.

Предполагается утвердить правила расчета объема продукции; правила, по которым инвестор будет ежегодно отчитываться в Росрыболовство о производстве продукции, а также определить форму предоставления сведений.

В Минсельхозе ранее сообщали, что представят проект постановления о порядке расчета объема производства рыбопродукции для береговых заводов — участников программы инвестквот.

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