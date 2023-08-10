Проект программы по сиговым планируют оперативно доработать

Проект комплексной программы по восстановлению запасов сиговых видов рыб в Обь-Иртышском районе собираются доработать до конца августа. В документе предлагают, в частности, прописать конкретные мероприятия и уточнить технологические аспекты.

Программа по Обь-Иртышскому рыбохозяйственному району разрабатывается для восстановления запасов сиговых до уровня, позволяющего вести традиционное, для обеспечения нужд КМНС, и промышленное рыболовство. В мае Росрыболовство проинформировало, что подготовка документа практически завершена.

Работу над программой обсудили на совещании в Минсельхозе. Мероприятие состоялось под руководством статс-секретаря — заместителя министра Максима Увайдова, с участием заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова, представителей Российской академии наук, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

«Реализуя рекомендации профильного комитета СФ, Росрыболовство создало рабочие группы по разработке программы, которые провели ряд заседаний, в том числе выездных — в Тюмени и Архангельске. Регионы предлагают включить в программу конкретные мероприятия по восстановлению популяций муксуна, чира, нельмы, уточнить сроки реализации этих мероприятий, объемы и источники их финансирования», — рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель ЯНАО Елена Зленко.

Она отметила, что восстановление популяции сиговых рыб значимо для коренных малочисленных народов Севера, сообщили в пресс-службе Совфеда.

Сенатор также обратила внимание, что представители РАН указали на необходимость уточнить технологические аспекты, включая навеску выпускаемой молоди.

Участники совещания предложили доработать проект программы не позднее 31 августа.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews