Разработка программы по сиговым перешла в финальную стадию

Специалисты готовят комплексную программу восстановления запасов ценных сиговых видов рыб в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе. Ее планируется включить в федеральный проект «Оздоровление водных объектов».

Программа разрабатывается по поручению президента для восстановления запасов сиговых до уровня, позволяющего вести традиционное (для обеспечения нужд КМНС) и промышленное рыболовство, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Сейчас добыча муксуна и нельмы запрещена. Вылов чира разрешен, но его запас находится в депрессивном состоянии, если отрицательная динамика сохранится, станет необходимо вводить ограничения и на его помысел.

Программа включает несколько разделов: научное обеспечение, работа по искусственному воспроизводству, рыбоохранные мероприятия, изменения нормативной базы и финансовый блок.

Документ предполагает взаимодействие с промышленными и энергетическими компаниями для наращивания объемов выпусков рыбы в рамках компенсационных мероприятий.

Совещание по проекту комплексной программу восстановления численности ценных сиговых прошло на полях Конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике в Архангельске.

«С точки зрения Росрыболовства, это уже по-настоящему хорошо подготовленный документ, который не стыдно представлять в рамках федерального проекта. Необходимо с учетом инвестиционных планов недропользователей обсудить условия и объемы ведения хозяйственной деятельности в Арктической зоне. Это важный и тонкий момент, прошу поддержать и совместно с компаниями обсудить», — сказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Глава ведомства Илья Шестаков поручил Главрыбводу проработать возможность подписания соглашений о взаимодействии с основными предприятиями, которые работают в бассейне, — ПАО «НОВАТЭК» и «Газпром».

По итогам заседания в Архангельске определены направления финальной доработки документа перед его внесением в правительство. Планируется, что программа будет включена в федеральный проект «Оздоровление водных объектов».

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