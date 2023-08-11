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О поддержке предложения по передаче акций ОСК заявил президенту — председателю правления Банка ВТБ Андрею КОСТИНУ глава государства Владимир ПУТИН. Фото пресс-службы президента РФ

Контрольный пакет акций ОСК передадут ВТБ

Президент поддержал предложение правительства о передаче пакета акций Объединенной судостроительной корпорации в доверительное управление ВТБ. Такие изменения положительно отразятся на финансовом состоянии ОСК, прокомментировали в Минпромторге.

О поддержке предложения по передаче акций ОСК Владимир Путин заявил на встрече с президентом — председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным. «Правительство Российской Федерации проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение», — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что есть вопросы, требующие особого внимания, в том числе и со стороны специалистов банка. «Это связано с расчетами, с финансовым оздоровлением компании. Все, разумеется, не может быть сделано без поддержки правительства, и такая поддержка, разумеется, должна быть обеспечена со стороны правительства», — заверил президент.

В Минпромторге сообщили, что предложение о передаче исходило от ведомства. «Президент поддержал наше предложение передать 100% акций АО «ОСК» в доверительное управление ВТБ сроком на пять лет. Министерство совместно с заинтересованными ФОИВами в ближайшее время согласует необходимую нормативную документацию: постановление правительства о внесении на рассмотрение президента проекта соответствующего указа», — рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, принятое решение будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния государственного судостроительного холдинга и положительно отразится как на внутригрупповом взаимодействии, так и на работе с заказчиками и контрагентами.

Кроме того, таким образом планируется привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития корпорации, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

В ОСК подчеркнули, что доверительное управление акциями не меняет форму собственности и обязательства по действующим контрактам, в том числе по исполнению гособоронзаказа и реализации гражданских проектов.

«Судостроение сейчас находится в фазе роста, что требует обеспечения финансовой стабильности и инвестиций в модернизацию производственных мощностей ОСК, где консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса», — заявили в госкорпорации.

Напомним, что ОСК реализует значительный пакет заказов на постройку промысловых судов в рамках программы инвестиционных квот и крабовых аукционов. Сейчас уже принят закон о втором этапе инвестквот и аукционов. При этом рыбопромышленники отмечали, что финансовое состояние верфей — одна из проблем для работы.

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