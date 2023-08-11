Правительство сформировало базу для новых крабовых аукционов и инвестквот

Постановления и распоряжения для второго этапа инвестиционных квот и крабовых аукционов выпустило правительство. Fishnews публикует подборку принятых документов.

Инвестиционные квоты

Продолжить программу инвестиционных квот вылова планируется на Дальневосточном бассейне. Под обязательства строительства новых судов и заводов будут распределяться квоты на добычу рыбы и кальмара (в зависимости от типа объекта инвестиций).

- Постановлением от 7 августа 2023 г. № 1286 правительство утвердило положение о закреплении и предоставлении долей инвестиционных квот. Здесь описаны процедуры обращения за получением долей квот, отбора инвестпроектов, проведения «аукциона на понижение», заключения договоров, приемки выполненных обязательств.

- Постановлением от 7 августа 2023 г. № 1287 правительство утвердило требования к объектам инвестиций, которые должны построить участники программы. Также определены правила расчета обеспечения инвестиционных проектов — как банковской гарантией, так и правами на вылов.

- Постановлением от 7 августа 2023 г. № 1288 правительство внесло изменения в правила подготовки и заключения договора о закреплении и предоставлении доли инвестиционной квоты. Обновлена примерная форма договора. Базовое постановление, в которое внесены изменения, — от 25 мая 2017 г. № 632.

Крабовые квоты

Правительство также выпустило акты для новой волны крабовых аукционов. Доли квот планируется распределить на электронных торгах с закреплением за победителями инвестиционных обязательств — по строительству судна или логистических комплексов (в зависимости от лота).

- Постановлением от 22 июля 2023 г. № 1191 правительство определило требования к объектам инвестиций, которые должны построить покупатели долей квот.

- Постановление от 28 июня 2023 г. № 1060 правительство актуализировало под вторую волну аукционов правила организации и проведения торгов. Базовое постановление — от 28 августа 2019 г. № 1113.

- Распоряжением от 14 июня 2023 г. № 1575 правительство определило наполнение лотов, которые будут выставляться на аукцион, и объекты, которые должны будут построить их покупатели. Базовое распоряжение — от 28 августа 2019 г. № 1918.

- Распоряжением от 29 мая 2023 г. № 1403 правительство определило виды крабов в конкретных районах промысла для выставления на торги.

И крабовые, и инвестиционные квоты

Также приняты акты, которые касаются и крабовые аукционов, и квот добычи в инвестиционных целях.

- Постановлением от 7 августа 2023 г. № 1289 правительство предусмотрело механизмы распределения новых видов квот по пользователям, то есть уже по предприятиям. Базовые постановления — от 25 сентября 2017 г. № 1154 и от 26 октября 2019 г. № 1380.

- Постановлением от 7 августа 2023 г. № 1290 правительство внесло изменения в Положение о распределении общих допустимых уловов по видам квот: учтено введение новых видов квот. Базовое постановление — от 15 декабря 2005 г. № 768.

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