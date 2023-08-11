Новости
Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимира ГАЛИЦЫН

Владимир Галицын: Переработчики США сеют панику, чтобы сбить закупочную цену

Крупный американский рыбопереработчик Trident Seafoods предрекает обвал цен на горбушу в связи с высокими уловами в России. По мнению председателя Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимира Галицына, таким образом холдинг пытается снизить закупочную цену на сырец у рыбаков Аляски.

Руководители Trident Seafoods разослали рыбакам письмо, которое затем попало в иностранные СМИ и вызвало ажиотаж в профессиональной среде. «На прошлой неделе Россия добыла объем горбуши, эквивалентный нашему годовому прогнозу по горбуше на Аляске, и они продемонстрировали готовность продать запасы по очень низким ценам, отчасти для финансирования войны в Украине», — сказано в послании. Авторы утверждают, что «не видели такого обвала стоимости с 1990-х годов, когда горбуша стоила намного ниже 0,10 доллара за фунт».

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын считает, что так Trident Seafoods пытается «выкрутить руки» промысловикам США.

«Специфика работы американских рыбаков отличается от российской практики. Если у нас рыбаки не только добывают, но и сами перерабатывают, продавая затем готовую продукцию, то в Соединенных Штатах рыбаки только ловят и продают сырец переработчикам — мелким, средним и таким гигантам, как Trident Seafoods. Письмо Trident Seafoods, по моему мнению, имеет цель оправдать снижение закупочной цены у американских рыбаков», — подчеркнул собеседник Fishnews.

Он обратил внимание, что текущая ситуация на рынке вполне соответствует практике прошлых лет, в которые случались большие уловы тихоокеанских лососей.

«Самые большие уловы на Камчатке (и, соответственно, в России) за последние десятилетия были в 2018, 2021 и в текущем году. Согласно открытым данным из рыботорговой системы fishery.ru, в 2018 году итоговый вылов на Камчатке составил 498 тыс. тонн. На 11 августа 2018 года цена горбуши потрошеной без головы упала с 240 рублей до 160 рублей. При этом вылов на эту дату составил 286 тыс. тонн лосося. В 2021 году мы по итогам поймали 440 тыс. тонн, а на 11 августа вылов составлял 362 тыс. тонн. Тогда цена с 245 рублей упала до 150 рублей. В текущем году вылов составляет 450 тыс. тонн, а цена с 270 упала до 150 рублей. То есть сейчас нет никакого демпинга, имеют место обычные сезонные колебания цены», — отметил Владимир Галицын.

По его мнению, действия Trident Seafoods направлены также на устранение с внешних рынков конкурентов из России. «Это такой же недобросовестный прием, как недавнее давление на Морской попечительский совет (MSC) с целью отзыва сертификации у российских компаний», — считает глава ассоциации.

Он также обратил внимание на разницу цен на сырье и готовую продукцию в США. «Если переработчики хотят у своих рыбаков покупать горбушу по 10 центов за фунт, то оптовая цена при поставках в магазины, по информации моих американских коллег, составляет порядка 3 долларов. Что касается розницы, то по горбуше данных не нашел, а нерка у них продается от 13 до 17 долларов за фунт. То есть переработчики в любом случае не будут внакладе, крайними останутся рыбаки», — подчеркнул Владимир Галицын.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: камчаткалососьсша
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

По лососевым участкам предстоит большая работа

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Все материалы

Интервью

Генеральный директор РК «Восток-1» Александр САЙФУЛИН. Фото пресс-службы компании

Генеральный директор РК «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

Глубоководный промысел обеспечил России сырьевую базу на десятилетия

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей ДАЛЬНОВ

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка

Андрей ДАЛЬНОВ

Рыбе нужны хорошие истории

Генеральный директор компании «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Генеральный директор компании «Колд Трейд»

Павел КЛИМЕНКО

Выполним любой заказ в промышленном холодоснабжении

Генеральный директор Архангельского тралового флота Сергей ЗАРУБИН

Генеральный директор Архангельского тралового флота

Сергей ЗАРУБИН

Стране стратегически выгодно иметь несколько равноценных портов

Все интервью

Личное мнение

Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей» Наталья БАБУРКИНА. Фото предоставлено пресс-службой холдинга

Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей»

Наталья БАБУРКИНА

Экипаж каждого судна — это маленькое государство

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы ассоциации

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Как и почему меняется цена на красную рыбу

Все материалы

Крупным планом

Фестиваль Ульджин

От K-FISH до фестиваля русского краба: популяризация морепродуктов по-южнокорейски

Все больше документов, необходимых предприятиям рыбной промышленности, можно оформить через портал государственных услуг. Фото предоставлено ЮКРК

На промысел — через «Госуслуги»

Ритейл рыбы и морепродуктов является конкурентным и динамичным сегментом торговли

Попались сети: ритейл — инструмент и цель развития рыбной отрасли

В 2022 г. свыше 551 тыс. особей трепанга отправились в естественную среду

Сахалин и Курилы пробуют марикультуру

События

До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

Первый выпуск цеха на Шкотовке — почти 1,7 млн сеголетков кеты

Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.