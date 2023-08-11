Владимир Галицын: Переработчики США сеют панику, чтобы сбить закупочную цену

Крупный американский рыбопереработчик Trident Seafoods предрекает обвал цен на горбушу в связи с высокими уловами в России. По мнению председателя Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимира Галицына, таким образом холдинг пытается снизить закупочную цену на сырец у рыбаков Аляски.

Руководители Trident Seafoods разослали рыбакам письмо, которое затем попало в иностранные СМИ и вызвало ажиотаж в профессиональной среде. «На прошлой неделе Россия добыла объем горбуши, эквивалентный нашему годовому прогнозу по горбуше на Аляске, и они продемонстрировали готовность продать запасы по очень низким ценам, отчасти для финансирования войны в Украине», — сказано в послании. Авторы утверждают, что «не видели такого обвала стоимости с 1990-х годов, когда горбуша стоила намного ниже 0,10 доллара за фунт».

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын считает, что так Trident Seafoods пытается «выкрутить руки» промысловикам США.

«Специфика работы американских рыбаков отличается от российской практики. Если у нас рыбаки не только добывают, но и сами перерабатывают, продавая затем готовую продукцию, то в Соединенных Штатах рыбаки только ловят и продают сырец переработчикам — мелким, средним и таким гигантам, как Trident Seafoods. Письмо Trident Seafoods, по моему мнению, имеет цель оправдать снижение закупочной цены у американских рыбаков», — подчеркнул собеседник Fishnews.

Он обратил внимание, что текущая ситуация на рынке вполне соответствует практике прошлых лет, в которые случались большие уловы тихоокеанских лососей.

«Самые большие уловы на Камчатке (и, соответственно, в России) за последние десятилетия были в 2018, 2021 и в текущем году. Согласно открытым данным из рыботорговой системы fishery.ru, в 2018 году итоговый вылов на Камчатке составил 498 тыс. тонн. На 11 августа 2018 года цена горбуши потрошеной без головы упала с 240 рублей до 160 рублей. При этом вылов на эту дату составил 286 тыс. тонн лосося. В 2021 году мы по итогам поймали 440 тыс. тонн, а на 11 августа вылов составлял 362 тыс. тонн. Тогда цена с 245 рублей упала до 150 рублей. В текущем году вылов составляет 450 тыс. тонн, а цена с 270 упала до 150 рублей. То есть сейчас нет никакого демпинга, имеют место обычные сезонные колебания цены», — отметил Владимир Галицын.

По его мнению, действия Trident Seafoods направлены также на устранение с внешних рынков конкурентов из России. «Это такой же недобросовестный прием, как недавнее давление на Морской попечительский совет (MSC) с целью отзыва сертификации у российских компаний», — считает глава ассоциации.

Он также обратил внимание на разницу цен на сырье и готовую продукцию в США. «Если переработчики хотят у своих рыбаков покупать горбушу по 10 центов за фунт, то оптовая цена при поставках в магазины, по информации моих американских коллег, составляет порядка 3 долларов. Что касается розницы, то по горбуше данных не нашел, а нерка у них продается от 13 до 17 долларов за фунт. То есть переработчики в любом случае не будут внакладе, крайними останутся рыбаки», — подчеркнул Владимир Галицын.

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