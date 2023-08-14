«Океан — эволюция промысла и потребления»: представлены контуры деловой программы ВЭФ

Организаторы опубликовали архитектуру деловой программы предстоящего Восточного экономического форума. ВЭФ планируется провести в Приморье с 10 по 13 сентября.

Главная тема форума — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Архитектуру деловой программы составляет шесть блоков: «Международное сотрудничество в изменившемся мире», «Дальний Восток за десять лет: что получилось и что нужно сделать?», «Логистика перемен», «Дальний Восток будущего», «Технологическое развитие как гарантия суверенитета», «Образование и воспитание как основа независимости».

На ВЭФ традиционно обсуждают вопросы ключевых для экономики региона отраслей. Ежегодно проводятся и сессии, посвященные рыбной промышленности, сообщает корреспондент Fishnews. В этом году также запланировано мероприятие по вопросам рыбной отрасли — «Океан — эволюция промысла и потребления». Оно вошло в блок «Дальний Восток за десять лет: что получилось и что нужно сделать?».

В прошлом году на отраслевой сессии обсуждалось, как обеспечить расширение рынков сбыта для российской рыбной продукции и повысить потребление внутри страны. Также рассматривались вопросы инвестквот и аукционов.

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