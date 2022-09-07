Рыба и рынок стали важной темой ВЭФ

Как обеспечить расширение рынков сбыта для российской рыбной продукции и повысить потребление внутри страны — эти вопросы стали ключевыми на отраслевой сессии в рамках Восточного экономического форума.

Расширение рынков сбыта для российской рыбопродукции — одна из важнейших задач, отметил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Здесь есть достаточно много перспективных направлений, в том числе, конечно, есть хороший потенциал на внутреннем рынке, считает глава Росрыболовства.

Невозможно двигаться вперед, не предлагая рынку новые возможности, подчеркнула генеральный директор Русской рыбопромышленной компании Ольга Наумова. Российская рыбная отрасль очень плотно вписана в мировой продовольственный баланс, например, в минтаевом бизнесе наша страна занимает долю в 55%, рассказала руководитель РРПК.

Еще до возникновения новых вызовов встала задача развития продуктовой линейки и инвестиций в новые продукты, в том числе с высокой добавленной стоимостью, обратила внимание Ольга Наумова.

В качестве наиболее перспективного экспортного направления она отметила Азию, с ее высоким потреблением рыбы и морепродуктов. Компания развивает, например, поставки сурими.

На обеспечение рынка качественной и востребованной рыбной продукцией направлены инвестиции РРПК в создание современных судов, акцентировала гендиректор компании.

Важная сфера для развития — российский рынок. Другие отрасли, занимающиеся выпуском белковой продукции, подчас предлагают потребителю гораздо больше удобных решений — на это не раз обращали внимание эксперты, сообщает корреспондент Fishnews. «Как пример: продукция упакованная в птицеводстве занимает 65% общего объема полки, а в рыбе это 20%», — привела данные руководитель Русской рыбопромышленной компании. Для изменения ситуации необходимы инвестиции, поддержка по всей цепочке следования рыбной продукции к потребителю, в том числе на этапе переработки, дистрибуции.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота, в состав которой входит компания, на площадке ВЭФ заключила соглашение с Рыбным союзом: объединения решили консолидировать усилия по насыщению продукцией внутреннего рынка.

Ситуация с рыбой на российском рынке требует безусловного внимания, подчеркнул модератор отраслевой сессии, председатель Рыбного союза Александр Панин. «Мы должны действительно обратить внимание на внутренний рынок, посмотреть, что происходит, и принять необходимые меры государственной поддержки, для того чтобы рыбная полка соответствовала текущим реалиям, текущим потребительским предпочтениям», — заявил он.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) совместно с Рыбным союзом провели исследование по вопросам потребления рыбы в нашей стране. Поддержку в подготовке анализа оказывала отраслевая наука и исследовательские агентства.

Исследование было направлено на то, чтобы оценить потенциал рыбной продукции на внутреннем рынке, отметила партнер исследовательской компании Strategy Partners Инна Гольфанд. Тенденции тревожные. С 2013 г. рыба в потребительской корзине упала сильнее других позиций — практически на 27%, рассказала она. На ситуацию негативно влияет рост цен на рыбу. Сказывается низкая культура потребления, особенно среди молодежи. Для изменения ситуации нужно объединить усилия государства и отрасли, причем всех ее сегментов, подчеркнула спикер.

Предлагается разработать стратегию популяризации рыбы и развития ее внутреннего рынка, развивать национальный бренд. В качестве еще одного важного направления выделено развитие глубокой переработки и аквакультуры. Аквакультурной отрасли необходимы более «длинные» кредиты, возмещение капитальных затрат, господдержка по кормам и посадочному материалу, перечислила Инна Гольфанд.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров также обратил внимание на важность развития переработки — это позволяет предлагать рынку более удобные для приготовления и потребления продукты. «Мы знаем, что вот эти вот практически два с половиной десятилетия у нас знаменитые «русские» рыбы — сибас, дорада, норвежский лосось был. Потому что было удобно. Удобно в цене, удобно в транспортировке», — напомнил он.

Для сегмента HoReCа рыба остается непростой категорией — нужна популяризация, обучение поваров работе с этим продуктом. Игорь Бухаров предложил провести отдельный форум, посвященный рыбе и морепродуктам для «хореки», чтобы собрать за одним столом добытчиков, переработчиков, рестораторов и их поставщиков.

«Будем разговаривать об этом с регулятором, будем искать решения», — прокомментировал Александр Панин.

Ритейлеры также говорят о необходимости развития «рыбного» направления. По спросу бьет рост цен (удорожание в свою очередь связано с повышением расходов на производство, хранение, логистику), низкая маркетинговая активность, считает начальник управления по взаимодействию с региональными органами власти X5 Group Павел Шумов. Он подчеркнул, что компания готова поддержать фестивали по продвижению рыбной продукции, и попросил поставщиков выделять на упаковке информацию о пользе таких продуктов.

На отраслевой сессии в рамках Восточного экономического форума не обошли вниманием и тему квот под инвестиции.

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