Инвестквоты не обошли вниманием на ВЭФ

Участники сессии «Рыбная отрасль: новые горизонты» на Восточном экономическом форуме в этом году много говорили о ситуации с насыщением продукцией внутреннего рынка и запросами на экспортном направлении. Но не осталась без внимания и тема инвестквот и аукционов.

Программа квот под инвестиции, запущенная несколько лет назад, дает отрасли большие возможности, чтобы с достаточно хорошими показателями работать в нынешних непростых условиях, а потом и вовсе позволит по мощностям стать одними из лидеров в мировом рыбном хозяйстве - такую оценку озвучил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Конечно, сейчас важнейшая задача -завершить начатые инвестиционные проекты, подчеркнул он. «Там достаточно много проблем, и мы знаем, что у нас и задержка по строительству судов уже достаточно серьезная. У нас проблемы, связанные с тем, что многие поставщики отказались от поставок оборудования для наших рыбопромысловых судов», - объяснил глава Федерального агентства по рыболовству. Он отметил, что ведомство будет разбираться со всеми этими сложностями совместно с Минпромторгом. Однако в дальнейшем, полагает Илья Шестаков, развитие производств обеспечит для предприятий «свободу выбора» и позволит добиться диверсификации.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов признал, что по рыбопромысловым судам «мы оказались в самом импортозависимом положении». По части оснащения можно предложить российских поставщиков (здесь заместитель министра призвал изучить электронную площадку ЦНИИ «Курс»), но есть и критический импорт - более 60 позиций. Для того чтобы заместить такое оборудование, предполагается задействовать господдержку. На эти цели решено направить из бюджета 7 млрд рублей , напомнил представитель Минпромторга.

Сложности в строительстве флота под квоты в министерстве вновь объяснили в том числе и обилием проектов, сообщает корреспондент Fishnews. «У нас в заказах 27 проектов - ну, так невозможно строить суда, - заявил Виктор Евтухов. - Должно быть несколько типовых проектов, чтобы выходить на серию, и чтобы мы могли предлагать заказчику действительно оптимальную цену». На новом этапе, сказал он, ведомство будет выступать именно с предложениями определенных проектов, чтобы обеспечивалась серийность.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, как и на встрече с президентом , на отраслевой сессии в рамках ВЭФ также остановился на проблематике механизма квот под инвестиции. Инвестквоты, по словам главы Камчатки, показали «большой позитивный результат». Однако со строительством флота не все просто, наблюдаются задержки с выполнением заказов. С учетом объективного сдвига в реализации первого этапа представляется целесообразным отложить второй этап, заявил глава региона. Предприятия закредитованы, и участвовать в новом раунде, несмотря на большое желание, им будет затруднительно, считает он.

Владимир Солодов также высказался за то, чтобы обеспечить как минимум баланс между береговым и судовым направлением программы. Об этом же сказал и президент, обратил внимание глава Камчатского края. Кроме того, подчеркнул губернатор, нужно проанализировать эффект от нового этапа инвестквот для малых и средних предприятий и подумать над возможными объектами инвестиций не только в плане перерабатывающих мощностей.

Добытчики краба, комментируя возможность новых аукционов, обращают внимание на те усилия, которые требуются в связи с изменениями на рынках. Компании теперь работают в новых условиях. В связи с ограничениями, введенными зарубежными странами, изменились привычная логистика.

Генеральный директор компании «Антей управление активами» Андрей Поломарь рассказал об опыте по доставке крабовой продукции Северном морским путем . Также диверсифицируется продукция: компания направила в Баренцево море семь судов по СМП для работы на живом крабе. Все эти новые механизмы требуют затрат. Бизнес готов работать, адаптироваться, но в таких условиях не стоит торопиться с крабовыми аукционами, обратил внимание представитель «Антея». К этому вопросу необходим взвешенный подход, подчеркнул он.

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