Сергей Томилин: Каждая спасательная операция сложна по-своему

Ледокольное спасательное судно «Справедливый» особо отличилось в сезон «А» минтаевой путины, шесть раз оказав помощь рыбацкому флоту. О нелегкой работе ЛСС рассказал капитан Сергей Томилин.

Одной из самых сложных операций в сезоне стало снятие с мели СРТМ «Островной-5» на Парамушире.

«Он лежал на боку на камнях. Когда мы подошли 27 декабря, камчатское пассажирское судно его уже развернуло носом в море, в пролив. Мы первый раз завели буксир — неудачно. Видимо, за что-то зацепились, потому что там грунт не очень чистый, порвалась капроновая вставка. Пришлось заводить буксирную линию второй раз, после этого траулер благополучно сняли. Поставили к борту, провели водолазный осмотр, а потом буквально за 10 минут до камчатского Нового года передали другому судну компании — владельца «Островного-5». Его отбуксировали в Славянку на ремонт», — вспоминает Сергей Томилин.

По его словам, тяжелая ситуация возникла и с транспортом «Амбер Балтик», потерявшим ход. Погода была штормовая, высота волны 5-6 метров, порывы ветра от 25 метров, иногда даже под 30 метров в секунду.

«Судно сильно дрейфовало, сначала на одном якоре стояло, потом отдало второй якорь. «Справедливый» подошел, со второй попытки подал проводник, и потом почти сутки мы штормовали вместе», — рассказывает капитан.

Также команда ЛСС выполнила три размотки винто-рулевых групп. Эти операции прошли сравнительно несложно — судоводители были более осторожными, отмечает Сергей Томилин. Дело в том, что некоторые пытаются сами размотать винт, давая то передний, то задний ход. В результате сетные материалы еще сильнее наматываются, а потом вообще оплавляются, тогда работать очень сложно.

Быстро управились и с буксировкой судна «Виктория», которое потеряло ход недалеко от Парамушира. Благодаря хорошей погоде «Справедливый» взял «Викторию» на буксир в течение 15 минут и повел в Петропавловск-Камчатский.

По итогам рейса экипажу вручили ведомственные награды Росрыболовства и благодарственные грамоты от камчатского минрыбхоза. Когда сезон завершился, «Справедливый» сменил экипаж в Петропавловске-Камчатском и получил новое рейсовое задание — уже с конца мая по 23 сентября. Сейчас судно находится на Камчатке в режиме дежурного спасателя вместе с ЛСС «Суворовец» — в четырехчасовой готовности к выходу в море.

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