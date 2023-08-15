Максим Козлов: Изменения в закон о ГЭЭ снимают риски для рыбаков

Законопроект в сфере экологической экспертизы, внесенный в Госдуму, решает очень важные для рыбаков вопросы. И необходимо, чтобы в процессе принятия закона эта концепция сохранилась, заявил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Из-за неурегулированности вопросов государственной экологической экспертизы в рыболовстве предприятия в разных регионах сталкивались с проблемами. Получалось, что добытчики либо будут привлечены к ответственности за отсутствие заключения ГЭЭ, либо будут вынуждены проходить дорогостоящую процедуру. При том что даже в последнем случае оставалось множество вопросов: например, если применять требования об экологической экспертизе, то как быть с оперативностью регулирования лососевой путины.

Если говорить о материалах общего допустимого улова, то они и так проходят процедуру ГЭЭ, напомнил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Проект закона, который правительство внесло на рассмотрение Госдумы, должен поставить точку в вопросе, какая документация в сфере рыболовства проходит через государственную экологическую экспертизу. Это снизит риски для рыбаков, уверен Максим Козлов.

Руководитель отраслевого объединения поблагодарил за конструктивную позицию в этом вопросе Минсельхоз, Росрыболовство, Генеральную прокуратуру.

По мнению собеседника Fishnews, отраслевому сообществу необходимо отслеживать процесс принятия законопроекта, чтобы при дальнейших рассмотрениях из него «не вымылись» важные для рыбаков поправки.

«Нужно активно привлекать наших сенаторов, депутатов от регионов, чтобы они работали с этим документом. И самим также надо принимать активное участие в его обсуждении, чтобы в итоге мы получили изменения закона, которые бы сняли нависшую над рыбаками угрозу», — подчеркнул руководитель АРСО.

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