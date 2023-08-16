Северяне аттестуются для экспорта рыбы в разные страны

За январь-июль специалисты Россельхознадзора провели в Мурманской области 63 обследования объектов рыбной промышленности для обеспечения экспорта. Производители рыбной продукции получили право поставлять продукцию в страны Азии, Европу и США.

В Россельхознадзоре рассказали о результатах аттестации предприятий Мурманской области для поставок рыбопродукции в третьи страны. За семь месяцев нынешнего года сотрудники Североморского межрегионального управления ведомства провели 63 обследования предприятий рыбопереработки, холодильных терминалов и промысловых судов.

Предприятия были признаны соответствующими требованиям стран-импортеров, и их включили в реестр поставщиков, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

По результатам обследований производители получили право экспортировать продукцию в Мексику, на Тайвань, в ЕС, Китай, Корею, Вьетнам, США, Таиланд, Японию и Индонезию.

Напомним, что в 2022 г. правительство утвердило порядок обследования объектов для поставок продукции животного происхождения на экспорт вне стран Евразийского экономического союза.

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