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РК «Восток-1» много лет занимается промыслом глубоководных крабов. Фото предоставлено предприятием

Рыбаки из Приморья заявились на глубоководного краба

Комиссия Росрыболовства рассмотрела документы на участие в аукционе по продаже долей квот на промысел в Дальневосточном бассейне. Покупателям были предложены права на добычу глубоководного краба и спизулы.

Росрыболовство опубликовало протокол об итогах рассмотрения заявок на квотный аукцион, который планировалось провести в Москве 18 августа.

Напомним, что в качестве лотов на торгах были предложены две доли квоты вылова краба-стригуна красного в подзоне Приморье — 0,078% с начальной ценой около 210 тыс. рублей и 0,597% со стартовой ценой свыше 1,6 млн рублей. Также на аукцион была выставлена доля квоты добычи спизулы в подзоне Приморье — 7,356% с начальной ценой свыше 15,7 млн рублей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на доли квоты краба поступила только одна заявка — от РК «Восток-1»: предприятие из Приморского края много лет занимается промыслом глубоководных крабов. В связи с тем, что поступило только одно обращение, Росрыболовству рекомендовано предложить предприятию заключить договоры на доли квоты по начальной цене.

На спизулу заявок не поступило, и аукцион по этому лоту также признан несостоявшимся.

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