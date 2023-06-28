Сахалин рассчитывает на уточнение правил по границам РЛУ

Предприятия ждут выхода постановления об изменении правила формирования рыболовных участков, рассказал руководитель отраслевой ассоциации Сахалинской области Максим Козлов. По его мнению, можно подумать о создании рабочей группы для решения вопросов с границами РЛУ.

В свете предстоящего переоформления рыболовных участков для добычи анадромных рыб (в том числе лосося) на новый срок особую актуальность приобрел вопрос региональных перечней РЛУ, обратил внимание президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

В Сахалинской области существует вопрос с общими границами акваторий для промысла. На портале regulation.gov.ru в апреле публиковался проект изменений в правила определения границ РЛУ. Предложено было в том числе допустить общую границу. Однако судьба проекта постановления, как и прошлых его версий, неизвестна, отметил руководитель АРСО на конференции Fishnews Online. «Мы не понимаем, будут все-таки эти изменения внесены или нет. А они очень важны для продолжения стабильной работы наших предприятий», — подчеркнул руководитель ассоциации.

По его мнению, Росрыболовству необходимо рассмотреть возможность формирования рабочей группы, чтобы можно было оперативно, в рабочем порядке обсуждать вопросы формирования участков.

О ходе формирования перечня РЛУ на конференции рассказал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Важно выяснить, на чем должно базироваться заключение науки для РЛУ, обратил внимание он. Руководитель ассоциации Хабаровского края поддержал предложение о создании рабочей группы.

Напомним, что по итогам майского совещания по предложениям регионов в сфере регулирования рыболовства Минсельхозу и Росрыболовству рекомендовано ускорить внесение в правительство проекта изменений в правила определения границ рыболовных участков.

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