Рыбаков Азово-Черноморья предлагают поддержать из бюджета

Минсельхоз России подготовил проект постановления о механизме выделения регионам средств на компенсации промысловикам и марифермам Азово-Черноморского бассейна.

Проект документа для оказания поддержки предприятиям рыбной отрасли, работающим на Азовском и Черном море, опубликован на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, регионам предлагается компенсировать из федерального бюджета расходы по возмещению части затрат на работу предприятиям марикультуры и рыболовства. В списке — Севастополь, Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область.

Возвращать планируется затраты на осуществление деятельности в размере не более 20% стоимости среднегодового объема продукции за предыдущие три года (из расчета 35 тыс. рублей за тонну для рыболовства и 210 тыс. рублей — для аквакультуры). При этом предполагается, что порядок предоставления средств уже непосредственно предприятиям определят региональные властей. Оказывать господдержку планируется с условием сохранения рабочих мест.

Как отмечено в пояснительной записке, мера направлена на поддержку предприятий, оказавшихся в крайне сложной экономической ситуации в условиях специальной военной операции.

На следующий год на поддержку рыбаков Азово-Черноморского бассейна необходимо порядка 220 млн рублей, сообщил на совещании у президента глава Росрыболовства Илья Шестаков.

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