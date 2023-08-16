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Вопросы рыбной отрасли обсудили на совещании у президента

«Рыбные» темы на совещании у президента: главное

На совещании у Владимира Путина были подняты вопросы судоремонта рыбопромыслового флота, поддержки перевозок рыбной продукции и стимулирования ее потребления. Говорилось о перспективах крабовых аукционов и программы инвестквот. Fishnews собрал главные предложения.

Глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков доложил об успехах отрасли. Рыбохозяйственный комплекс России работает устойчиво, стабильно, подчеркнул он. Растут объемы добычи в основных промысловых бассейнах, увеличивается вылов и за пределами российской экономзоны. Общая добыча составила более 3,5 млн тонн - на 13% выше показателя 2022 г.

Руководитель ведомства отметил важность развития отечественного судоремонта - ситуацию обострили ограничения, вводимые на обслуживание российского флота другими странами. Вопросы судоремонта прорабатываются с Минпромторгом, но нужен комплексный подход и координация работы всех вовлеченных ведомств, подчеркнул Илья Шестаков.

Хорошие результаты демонстрирует аквакультура. За полгода в этом секторе произведено уже 230 тыс. тонн - по итогам года ожидается рост показателей на 5%.

Поставки российской рыбопродукции идут в 80 стран, за полгода экспорт составил порядка 1,2 млн тонн - на 2,5% выше уровня 2022 г.

Успешно развивается на Дальнем Востоке лососевая путина. По оперативным данным на 15 августа, добыто уж 528 тыс. тонн - это в три раза больше показателя 2022 г. Ожидания по вылову красной рыбы - около 600 тыс. тонн.

В то же время руководитель ФАР отметил проблемы «рыбной логистики». Ежегодно в период путины наблюдается подорожание поставок с Дальнего Востока в другие регионы страны. На рост стоимости влияет ряд факторов - это и тарифы в портах, и сезонное повышение цен операторов подвижного состава. «Мы ситуацию без внимания не оставляем, обратились в ФАС России, для того чтобы проанализировать формирование стоимости услуг железнодорожного и морского транспорта, включая динамику до и во время лососевой путины на Дальнем Востоке», - сообщил Илья Шестаков. В ведомстве считают, что есть возможность сгладить изменения стоимости доставки в пиковые периоды.

Руководитель Росрыболовства предложил распространить субсидии, ранее введенные на железнодорожные перевозки продукции из минтая, на горбушу - основной добываемый вид лосося, востребованный на внутреннем рынке.

Отдельно глава ведомства остановился на втором этапе программы квот под инвестиции. Ее реализация начнется уже в этом году, заявил руководитель Федерального агентства по рыболовству. По итогам предполагается строительство 6 логистических комплексов в морских портах: 4 на Дальнем Востоке и 2 на Северном бассейне. В рамках первого этапа программы строится 105 судов и 27 береговых заводов: уже построено 25 береговых предприятий и 18 единиц флота, отметил Илья Шестаков.

В этом году ведомство собирается провести новые крабовые аукционы. В федеральном агентстве рассчитывают, что торги принесут в бюджет не менее 340 млрд рублей.

По итогам программы квот под инвестиции, говорят в Росрыболовстве, в России будут созданы мощности для переработки до 80% уловов. «Мы, по сути дела, уйдем от сырьевой модели в рыбохозяйственном комплексе», - подчеркнул Илья Шестаков.

Глава ведомства также предложил обеспечить меры поддержки рыбаков Азово-Черноморского бассейна.

На совещании выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он отметил успехи лососевой путины, инвестиции в развитие перерабатывающих мощностей в регионе. Глава региона подчеркнул важность принятого в июле федерального закона о перезакреплении рыболовных участков. Особенно это важно для лососевых участков, подчеркнул губернатор. Реализация заложенного в законе механизма зависит от качественной подзаконной базы. Ее сейчас предстоит подготовить правительству РФ. «Я в связи с этим хотел попросить поручить правительству активнее подключать нас, представителей прибрежных регионов, к подготовке соответствующих нормативных актов», - обратился губернатор к президенту.

Владимир Солодов выделил проблему снижения потребления рыбной продукции, особенно среди молодежи. Губернатор выступил с иництивой о разработке комплексной госпрограммы по стимулированию потребления рыбопродукции: это в том числе ограничения закупок госсектором импортной рыбы, поддержка производства готовой продукции, социальная реклама. К формированию такой системы важно привлечь отраслевое сообщество, например Рыбный союз, объединение рестораторов, заявил Владимир Солодов.

Для развития «рыбной логистики» глава Камчатки также отметил необходимость разобраться с тарифами на доставку и предложил меры по использованию для перевозки Северного морского пути.

Владимир Путин согласился, что надо подумать над созданием системы мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции. Президент поручил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву заняться этим вопросом.

Владимир Солодов предложил доработать акты правительства по организации новых крабовых аукционов. Губернатор Камчатского края выступил с инициативой о включении в список объектов инвестиций, которые будут строить победители торгов, объектов социальной инфраструктуры сельских территорий.

Президент, комментируя эту тему, заявил, что, когда обсуждалась программа квот под инвестиции, речь прежде всего шла о «квотах под киль». Он выразил надежду, что решение по передаче акций ОСК в доверительное управление ВТБ поможет улучшить ситуацию с верфями. «Но я, честно говоря, побаиваюсь, что мы вытащим эти деньги из той темы, ради которой все это создавалось, и перекинем эти средства на строительство социальной инфраструктуры», - высказал опасения Владимир Путин. В то же время он отметил важность развития социальных объектов. «Надо подумать просто над предложением Владимира Викторовича (Солодова). Потому что эти ведь «квоты под киль», по крабу: все-таки главное - это флот обновлять», - сказал президент. «Надо посчитать», - добавил он, дав соответствующее поручение председателю правительства и Минсельхозу. «Если, конечно, деньги зависают и все равно эффективно не работают, то тут, наверное, какую-то часть на какое-то время можно направить на решение задач строительства социальной инфраструктуры», - заявил президент.

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