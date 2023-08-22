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Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ

Василий Соколов: Прогнозируем рост индустриальной аквакультуры

В нашей стране есть необходимость развития индустриальной аквакультуры, подчеркивает заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Он отмечает несколько направлений для реализации перспектив в этой сфере.

«Прудовая аквакультура, с нашей точки зрения, — необходимый элемент для разнообразия производства рыбной продукции и обеспечения занятости на местах. Это очень важное направление, поскольку им занимается большое количество хозяйств — как правило, представляющих малый и микробизнес. Прудовую аквакультуру надо всячески поддерживать, но какого-то рывка мы от нее не ждем, поскольку она предполагает экстенсивный метод развития, который уже не является ведущим в этой сфере», — рассказал Василий Соколов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

В то же время у индустриальной аквакультуры большие перспективы, считает он. Во-первых, это расширение садковых линий с применением современных технологий. Ключевой вопрос — необходимость обеспечения отрасли отечественными кормами и рыбопосадочным материалом, подчеркнул замруководителя федерального агентства.

Второе направление — индустриальная аквакультура в установках замкнутого цикла. Она дает возможность уйти от многих сложностей при выращивании в открытых водных объектах — болезней, природных факторов и так далее, отметил Василий Соколов. По его словам, в УЗВ — полностью контролируемая среда и точно прогнозируемое производство продукции. «Конечно, это высокотехнологичное производство, предполагающее высокие затраты, особенно на старте», — обратил внимание собеседник Fishnews.

Он сообщил, что уже есть примеры серьезных инвестиций в проекты, связанные с УЗВ. «Понятно, что первопроходцы всегда набивают шишки, но с каждым годом технологии совершенствуется. Мы рассчитываем, что в ближайшие пять лет это направление громко заявит о себе. Плюсы таких производств в необязательности привязки к естественным водоемам, ведь источниками могут служить даже скважины, лишь бы вода соответствовала по качеству или ее можно было довести до нужного качества при приемлемых затратах», — заметил Василий Соколов.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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