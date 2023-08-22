Аквакультура — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей рыбохозяйственного комплекса России. Как и многие другие производства, хозяйства аквакультуры наткнулись на ряд серьезных проблем, связанных с новыми экономическими условиями, в первую очередь — антироссийскими санкциями. С другой стороны, объемы выращиваемой продукции продолжают расти быстрыми темпами.

О том, как отрасль аквакультуры преодолевает вызовы времени, в каком направлении она будет развиваться, корреспонденту журнала «Fishnews — Новости рыболовства» рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.



— Василий Игоревич, разъясните, пожалуйста, позицию Росрыболовства в отношении необходимости прохождения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) хозяйствами аквакультуры?

— Полагаю, что к индустриальной и пастбищной аквакультуре должны быть разные подходы. В первом случае, по мнению Росрыболовства и отраслевой науки, ГЭЭ необходима. Индустриальная аквакультура — это, как правило, высокотехнологичное выращивание с высокой плотностью посадки, применением технических конструкций. Поэтому в соответствии с законодательством в морских водах такая деятельность должна оцениваться с точки зрения воздействия на окружающую среду и проходить процедуру ГЭЭ.

В то же время пастбищную аквакультуру можно сравнить с мероприятиями по искусственному воспроизводству, для осуществления которых прохождение ГЭЭ не требуется. Ведь высаживаются те гидробионты, которые уже могут обитать в этой среде. В воде они живут в свободном состоянии, потом по мере подрастания изымаются человеком. Поэтому мы считаем, что экспертиза планируемой деятельности по пастбищному выращиванию, ввиду низкой степени риска для окружающей среды, не требуется. В принципе, такой подход был принят на обсуждении с представителями Минприроды, и соответствующие изменения в закон «Об экологической экспертизе» сейчас готовятся. Таким образом, будет убран серьезный административный барьер для марикультурных хозяйств.

Вместе с тем необходимо отметить один момент, характерный в первую очередь для Дальнего Востока. Там в ряде региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) разрешено осуществление аквакультуры. Считаем, что в границах ООПТ должен использоваться более щадящий режим — только пастбищная аквакультура. А установка конструкций возможна только для работ по сбору естественно оседающих личинок на коллекторах. При этом хозяйства, намеревающиеся заниматься пастбищной аквакультурой в пределах границ региональных ООПТ, также должны проходить ГЭЭ. Индустриальную аквакультуру в прямом понимании в ООПТ все-таки неправильно осуществлять. В этой связи мы готовим определенные изменения нормативной базы, в том числе в части снижения объемов выращивания при пастбищной аквакультуре в ООПТ.

— Какие ключевые документы в сфере аквакультуры сейчас находятся в работе в Минсельхозе и Росрыболовстве?

— В настоящее время для нас приоритетной задачей, связанной и с нормативным регулированием, и с финансированием, является поддержка строительства заводов по производству кормов для аквакультуры. В связи с антироссийскими санкциями ряд недружественных стран отказался экспортировать нам корма, которые они поставляли ранее. Вопреки тому, что Россия — это хороший рынок с быстрым ростом объемов производства продукции аквакультуры и высокой востребованностью кормов, ведущие западные предприятия прекратили отправку своих товаров. Это привело к определенным сложностям в работе хозяйств.

Государство отреагировало на сложившуюся ситуацию, и в настоящий момент разработаны меры поддержки строительства заводов, которые будут выпускать комбикорма. Это касается в первую очередь продукции для лососевых видов, потому что карповые полностью обеспечены российскими кормами.

В рамках этой работы мы собрали заявки от бизнеса. Проанализировали ряд инвестпроектов, по ним были подготовлены предложения, которые получили одобрение на высшем уровне. В частности, они вошли в постановление правительства, и сейчас готовятся два приказа Минсельхоза, направленные на реализацию этого решения. Эти документы находятся в финальной стадии доработки, после чего будут направлены в Минюст.

Кроме того, на последней правительственной комиссии, которую проводил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, было предложено разработать такие же меры поддержки для строительства центров по производству посадочного материала. Цель — сделать максимально независимым сектор аквакультуры в нашей стране.

Также мы ведем работу над методикой расчета объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры при осуществлении пастбищного рыбоводства. Здесь мы учитываем особенности Дальнего Востока, включая аквакультуру в границах ООПТ, реализуя для охраняемых территорий максимально осторожный подход.

Помимо этого, мы сейчас занимаемся исправлением ряда технических ошибок и внедряем меры, разработанные наукой, в методику определения минимального объема объектов аквакультуры, которые подлежат разведению. Эта работа ведется в связи с многочисленными обращениями бизнеса. Мы на них отреагировали, наука отработала, и сейчас необходимые изменения направлены в Минсельхоз.

Наконец, в работе находится целый ряд приказов Минсельхоза, которые касаются искусственного воспроизводства.

— Реалистичны ли планы по полному импортозамещению производства кормов?

— Согласно нашим расчетам и результатам опроса представителей бизнеса, возможно иметь высокую степень независимости по кормам к 2027 году. А к 2030 году рассчитываем, что отечественное производство будет изготовлять 90–95% всех кормов, потребляемых в России.

— Какова потребность в кормах по отдельным направлениям?

— Давайте посчитаем. В прошлом году было получено 383,5 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры, прирост за год составил почти 7,5% (это очень хороший показатель). Большая часть произведенного приходится на лососевые виды — 154 тыс. тонн (прирост по ним составил практически 17 тыс. тонн). Естественно, для этого направления требуется большой объем кормов. В зависимости от кормового коэффициента продукции (а это соотношение 1,05–1,2 на 1 кг прироста рыбы) их требуется порядка 170 тыс. тонн. При сохранении таких темпов разведения лососевых уже через три-четыре года будет необходимо порядка 220–250 тыс. тонн кормов.

По карповым. Их у нас выращивают примерно столько же — 147 тыс. тонн. Рассчитываем, что вскоре это показатель перевалит за 150–155 тыс. тонн. Но карповые у нас полностью обеспечены кормами отечественного производства.

По осетровым. В прошлом году их получили 6,4 тыс. тонн, начался небольшой прирост объемов. Здесь есть определенные проблемы с кормами, особенно со стартовыми. Однако требуемое количество несопоставимо с тем, что необходимо лососевым.

— Сельскохозяйственное страхование с господдержкой с 2019 года распространяется на аквакультуру. Однако эта мера оказалась не слишком востребована: подавляющее большинство регионов даже не подает на нее заявки. Почему?

— Мы с самого начала прогнозировали, что именно так и будет. Страхование — это результат взаимодействия банка, страховой компании и пользователя. Необходимо, чтобы возможности хозяйств и страховые риски можно было точно просчитать и спрогнозировать. А наиболее четко прогнозируемая деятельность в аквакультуре — это индустриальное выращивание лососевых. Именно поэтому они первыми стали использовать механизмом страхования с господдержкой.

Сейчас ведется более сложная работа. Например, для пастбищной аквакультуры Дальнего Востока оценить риски и последствия сложнее. Прошел тайфун — все смыло. А точно ли смыло или посадочный материал сам погиб независимо от тайфуна? Тут не хватает наработанной практики.

Поэтому для пастбищной и в меньшей степени прудовой аквакультуры сложнее разработать критерии, но они необходимы как страховой компании, так и пользователю, не заинтересованному в завышении взносов.

Видя положительные результаты при выращивании лососевых, мы планируем расширять условия, при которых можно использовать эту меру господдержки. Мы видим заинтересованность в этом страховых компаний. Механизм в целом создан принятием закона. Сейчас ведется кропотливая работа — с привлечением рыбохозяйственной науки и вузов, а также институтов, подведомственных Минсельхозу, которые создавали похожие методики для животноводства.

— Некоторые регионы, например Ленинградская и Архангельская области, Алтайский край, оплачивают обследования своих неиспользуемых водоемов на их перспективность для аквакультуры. Однако вряд ли стоит надеяться, что эту практику возьмут на вооружение все регионы России. Почему Росрыболовство не предложит и не пролоббирует подобный проект в масштабах всей Федерации?

— Как правило, эти обследования проводит рыбохозяйственная наука. А она работает по четкому алгоритму: мы доводим до нее государственное задание, которое согласовывается с Минобрнауки и проходит через Минфин. Оно включает те действия, которые направлены на решение конкретных задач, — определение ОДУ, проведение экологического мониторинга и так далее. Не согласованные с Минобрнауки действия не могут быть профинансированы на федеральном уровне.

У субъектов РФ в этом смысле более широкие полномочия. Подобные действия отражают целеполагание регионов: каждый субъект выбирает себе определенные приоритетные направления, которые получают дополнительное финансирование. Для кого-то это лесопользование, для кого-то — рыболовство и так далее. Хорошо, что есть субъекты, которые уделяют внимание аквакультуре, мы работаем с этими регионами. Но профинансировать обследование водоемов для аквакультуры, как целевую программу в рамках федерального бюджета, — невозможно. Это не предусмотрено нормативными документами, определяющими государственное задание. Наши институты выполняют подобные заказы регионов в рамках внебюджетной деятельности.

Когда мы изначально готовили «Закон об аквакультуре…», то предполагали, что любой участок должен использоваться на основании рыбоводно-биологического обоснования (РБО), которое предписывало, какие объекты и в каких объемах на нем можно использовать. Только после получения РБО участок можно было бы выставить на аукцион. Если бы эти положения вошли в конечную редакцию закона, то у нас было бы право и возможность использовать средства для подобных обследований. Однако победила иная концепция: бизнес сам определяет, что он хочет выращивать, затем подает заявку на участок и далее идет на аукцион.

— У Росрыболовства есть видение, в каком направлении следует развиваться аквакультуре в нашей стране?

— Однозначно есть необходимость развития индустриальной аквакультуры. Прудовая аквакультура, с нашей точки зрения, — необходимый элемент для разнообразия производства рыбной продукции и обеспечения занятости на местах. Это очень важное направление, поскольку им занимается большое количество хозяйств — как правило, представляющих малый и микробизнес. Прудовую аквакультуру надо всячески поддерживать, но какого-то рывка мы от нее не ждем, поскольку она предполагает экстенсивный метод развития, который уже не является ведущим в этой сфере.

А у индустриальной аквакультуры большие перспективы. И здесь мы видим несколько направлений. Во-первых, это расширение садковых линий с применением современных технологий. Здесь, как я уже сказал выше, мы упираемся в необходимость обеспечения отрасли отечественными кормами и рыбопосадочным материалом.

Во-вторых, индустриальная аквакультура в установках замкнутого цикла, которая дает возможность уйти от многих сложностей при выращивании в открытых водных объектах — болезней, природных факторов и так далее. Это полностью контролируемая среда и точно прогнозируемое производство продукции. Конечно, это высокотехнологичное производство, предполагающее высокие затраты, особенно на старте.

Сейчас уже есть примеры серьезных инвестиций в такие проекты. Понятно, что первопроходцы всегда набивают шишки, но с каждым годом технологии совершенствуется. Мы рассчитываем, что в ближайшие пять лет это направление громко заявит о себе. Плюсы таких производств в необязательности привязки к естественным водоемам, ведь источниками могут служить даже скважины, лишь бы вода соответствовала по качеству или ее можно было довести до нужного качества при приемлемых затратах.

— Почему в российской аквакультуре почти нет крупных игроков (за исключением пары холдингов на Северо-Западе), как в других направлениях, например в добыче и переработке дикой рыбы?

— Все-таки объемы промысла и объемы выращивания — несопоставимы. В прошлом году аквакультура дала 383,5 тыс. тонн продукции, а вылов дикой рыбы составил 5 млн тонн — есть разница. Вместе с тем еще 15 лет назад у нас не было вообще ни одного крупного предприятия в аквакультуре, хотя эта отрасль существует долгие годы, в том числе поддерживалась при Советском Союзе. Однако крупные компании появляются при производстве больших объемов продукции, для чего нужны значительные инвестиции. Мы рассчитываем, что с развитием индустриальной аквакультуры количество крупных участников рынка будет расти.

Хорошо это или плохо? С одной стороны, хорошо, потому что у крупных игроков есть соответствующие возможности как для использования современных технологий, так и для продвижения на рынке. И поэтому можно спрогнозировать, что как раз лососевым видам будут чаще отдавать предпочтение крупные компании с серьезными инвестициями.

Вместе с тем аквакультура вообще — это деятельность, которая должна быть максимально приближена к месту потребления и от которой ждут необходимого разнообразия белковой пищи. Поэтому без мелких хозяйств отрасль будет ущербна. Конечно, крупные предприятия смогут заполнить магазины, но нужны и малые хозяйства, подстраивающиеся под потребности и вкусовые предпочтения потребителя на местах. Да и малый бизнес создает гораздо больше рабочих мест в пересчете на один и тот же объем произведенной продукции.

Более того, крупные холдинги без малого бизнеса будут обречены на очень большие сложности с кадрами. Для индустриального производства нужны хорошие специалисты, которыми не становятся сразу после окончания вуза, потому что необходима практика, опыт. Подготовку таких специалистов может обеспечить малый бизнес.

Поэтому, подытоживая, хочу сказать, что внимание государства должно быть сконцентрировано на предприятиях всех типов, чтобы они развивались синхронно.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Август 2023 г.